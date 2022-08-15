***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-335.865 -18.435.923Net Dönem Karı (Zararı)80.019.395 1.616.414NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-80.287.177 -1.566.084Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -80.287.177 -1.566.084İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-68.083 -18.486.253Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-68.082 39.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1 -18.525.668FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-335.865 -18.435.923FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI373.590 18.440.310Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 373.590 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0Kredi Ödemeleri0 18.440.310YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.725 4.387NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.725 4.387DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 196DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 37.921 4.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 37.921 197Finansal Varlıklar19 401.421.432 321.134.254TOPLAM VARLIKLAR401.459.353 321.134.451YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 90.673 158.755TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)90.673 158.755TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)401.368.680 320.975.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)320.975.695 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 80.019.395 18.440.310Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 373.590 1.616.414Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)401.368.680 20.056.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 0 145.359Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 80.287.177 1.566.084ESAS FAALİYET GELİRLERİ80.287.177 1.711.443Yönetim Ücretleri8 -103.569 -51.780Saklama Ücretleri8 -137.051 -4.843Denetim Ücretleri8 -7.961 -2.544Danışmanlık Ücretleri8 -8.215 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -10.986 -35.862ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-267.782 -95.029ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)80.019.395 1.616.414NET DÖNEM KARI (ZARARI)80.019.395 1.616.414DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)80.019.395 1.616.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055364BIST