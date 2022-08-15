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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.08.2022 11:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-335.865 -18.435.923
Net Dönem Karı (Zararı)
80.019.395 1.616.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-80.287.177 -1.566.084
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -80.287.177 -1.566.084
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.083 -18.486.253
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.082 39.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1 -18.525.668
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-335.865 -18.435.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
373.590 18.440.310
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 373.590 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 18.440.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.725 4.387
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.725 4.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 37.921 4.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 37.921 197
Finansal Varlıklar
19 401.421.432 321.134.254
TOPLAM VARLIKLAR
401.459.353 321.134.451
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 90.673 158.755
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
90.673 158.755
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
401.368.680 320.975.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
320.975.695 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 80.019.395 18.440.310
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 373.590 1.616.414
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
401.368.680 20.056.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0 145.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 80.287.177 1.566.084
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
80.287.177 1.711.443
Yönetim Ücretleri
8 -103.569 -51.780
Saklama Ücretleri
8 -137.051 -4.843
Denetim Ücretleri
8 -7.961 -2.544
Danışmanlık Ücretleri
8 -8.215 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.986 -35.862
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-267.782 -95.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.019.395 1.616.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
80.019.395 1.616.414
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
80.019.395 1.616.414



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055364


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Yarım 3.361 3.398 -3,00  
Çeyrek 1.686 1.699 -1,00  
Gümüş.Ons 20,10 20,13 -0,16  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 -0,06  
B. Petrol 94,98 94,98 -0,12  
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