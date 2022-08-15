***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.08.2022 11:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.443.193 -13.908.676
Net Dönem Karı (Zararı)
37.382.023 7.603.669
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.193.046 -8.148.870
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.383.148 -416.837
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -32.809.898 -7.732.033
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.015.318 -13.780.312
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.040.719 6.059.960
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
810.400 158.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.784.999 -19.998.610
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.826.341 -14.325.513
Alınan Faiz
1.383.148 416.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.755.043 6.267.498
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.755.043 6.267.498
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.688.150 -7.641.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.688.150 -7.641.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 50.931.055 8.727.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 33.242.905 1.086.685
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 33.242.905 50.931.055
Diğer Alacaklar
5 3.997.904 1.957.186
Finansal Varlıklar
19 190.868.321 134.273.424
TOPLAM VARLIKLAR
228.109.130 187.161.665
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.456.146 645.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.456.146 645.747
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
226.652.984 186.515.918
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
186.515.918 44.184.317
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 37.382.023 7.603.669
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.755.043 6.267.498
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
226.652.984 58.055.484
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.383.148 416.837
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.170.777 413.666
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 32.809.898 7.732.033
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.363.823 8.562.536
Yönetim Ücretleri
8 -2.649.491 -655.916
Saklama Ücretleri
8 -72.211 -24.329
Denetim Ücretleri
8 -8.824 0
Danışmanlık Ücretleri
8 -198.363 -254.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -52.911 -23.759
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.981.800 -958.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.382.023 7.603.669
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.382.023 7.603.669
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.382.023 7.603.669
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055365
BIST