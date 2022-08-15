***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.443.193 -13.908.676Net Dönem Karı (Zararı)37.382.023 7.603.669NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-34.193.046 -8.148.870Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.383.148 -416.837Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -32.809.898 -7.732.033İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-25.015.318 -13.780.312Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.040.719 6.059.960Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler810.400 158.338İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-23.784.999 -19.998.610FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.826.341 -14.325.513Alınan Faiz1.383.148 416.837FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.755.043 6.267.498Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.755.043 6.267.498Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.688.150 -7.641.178NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.688.150 -7.641.178DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 50.931.055 8.727.863DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 33.242.905 1.086.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 33.242.905 50.931.055Diğer Alacaklar5 3.997.904 1.957.186Finansal Varlıklar19 190.868.321 134.273.424TOPLAM VARLIKLAR228.109.130 187.161.665YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.456.146 645.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.456.146 645.747TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)226.652.984 186.515.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)186.515.918 44.184.317Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 37.382.023 7.603.669Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.755.043 6.267.498Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)226.652.984 58.055.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.383.148 416.837Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 6.170.777 413.666Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 32.809.898 7.732.033ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.363.823 8.562.536Yönetim Ücretleri8 -2.649.491 -655.916Saklama Ücretleri8 -72.211 -24.329Denetim Ücretleri8 -8.824 0Danışmanlık Ücretleri8 -198.363 -254.863Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -52.911 -23.759ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.981.800 -958.867ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.382.023 7.603.669NET DÖNEM KARI (ZARARI)37.382.023 7.603.669DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)37.382.023 7.603.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055365BIST