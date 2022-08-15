***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.08.2022 11:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.959.425 325.902
Net Dönem Karı (Zararı)
18.707.864 6.644.739
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
54.877.598 -6.969.722
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.217.986 -988.556
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 58.095.584 -5.981.166
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.844.023 -337.671
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-64.543.705 -18.569
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
90.042 -373.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.609.640 54.449
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
32.741.439 -662.654
Alınan Faiz
12 3.217.986 988.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.959.425 325.902
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.959.425 325.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 53.517 45.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 36.012.942 371.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 36.012.942 53.517
Diğer Alacaklar
5 64.543.706 0
Finansal Varlıklar
19 0 81.705.224
TOPLAM VARLIKLAR
100.556.648 81.758.741
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 310.824 220.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
310.824 220.781
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.245.824 81.537.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
81.537.960 41.229.196
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 18.707.864 6.644.740
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.245.824 47.873.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.217.986 988.556
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 74.270.643 16.600
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -58.095.584 5.981.166
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.393.045 6.986.322
Yönetim Ücretleri
8 -519.473 -249.692
Saklama Ücretleri
8 -30.876 -24.299
Denetim Ücretleri
8 -8.824 -4.918
Danışmanlık Ücretleri
8 -28.249 -50.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -97.759 -11.935
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-685.181 -341.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.707.864 6.644.739
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.707.864 6.644.739
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.707.864 6.644.739
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055366
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