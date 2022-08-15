***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.959.425 325.902Net Dönem Karı (Zararı)18.707.864 6.644.739NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER54.877.598 -6.969.722Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.217.986 -988.556Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 58.095.584 -5.981.166İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.844.023 -337.671Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-64.543.705 -18.569Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler90.042 -373.551İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler23.609.640 54.449FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR32.741.439 -662.654Alınan Faiz12 3.217.986 988.556FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.959.425 325.902NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.959.425 325.902DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 53.517 45.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 36.012.942 371.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 36.012.942 53.517Diğer Alacaklar5 64.543.706 0Finansal Varlıklar19 0 81.705.224TOPLAM VARLIKLAR100.556.648 81.758.741YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 310.824 220.781TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)310.824 220.781TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)100.245.824 81.537.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)81.537.960 41.229.196Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 18.707.864 6.644.740Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)100.245.824 47.873.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.217.986 988.556Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 74.270.643 16.600Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -58.095.584 5.981.166ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.393.045 6.986.322Yönetim Ücretleri8 -519.473 -249.692Saklama Ücretleri8 -30.876 -24.299Denetim Ücretleri8 -8.824 -4.918Danışmanlık Ücretleri8 -28.249 -50.739Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -97.759 -11.935ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-685.181 -341.583ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.707.864 6.644.739NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.707.864 6.644.739DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.707.864 6.644.739http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055366BIST