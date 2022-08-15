***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.000.538.176Net Dönem Karı (Zararı)-411.053NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.385Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -18.385İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.000.108.738Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler168.117İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.000.276.855FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.000.538.176FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.000.543.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.000.543.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.824NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.824DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.824Finansal Varlıklar19 1.000.295.240TOPLAM VARLIKLAR1.000.300.064YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 168.117TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)168.117TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.000.131.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -411.053Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.000.543.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.000.131.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 6.855Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 18.385ESAS FAALİYET GELİRLERİ25.240Yönetim Ücretleri8 -154.875Saklama Ücretleri8 -232.569Denetim Ücretleri8 -3.840Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -45.009ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-436.293ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-411.053NET DÖNEM KARI (ZARARI)-411.053DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-411.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055367BIST