***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.08.2022 11:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.000.538.176
Net Dönem Karı (Zararı)
-411.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.385
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.000.108.738
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
168.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.000.276.855
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.000.538.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.543.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.000.543.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.824
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.824
Finansal Varlıklar
19 1.000.295.240
TOPLAM VARLIKLAR
1.000.300.064
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 168.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
168.117
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.000.131.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -411.053
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.000.543.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.000.131.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.855
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 18.385
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.240
Yönetim Ücretleri
8 -154.875
Saklama Ücretleri
8 -232.569
Denetim Ücretleri
8 -3.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -45.009
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-436.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-411.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-411.053
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-411.053
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055367
BIST