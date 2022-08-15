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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.08.2022 11:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-552.063
Net Dönem Karı (Zararı)
11.011.720
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.173.416
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.008
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -11.172.408
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-391.375
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.006
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltm -2.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-387.698
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-553.071
Alınan Faiz
12 1.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.407.193
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 26.407.193
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.855.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.855.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.593.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 29.448.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 29.448.408 3.593.278
Diğer Alacaklar
5 1.006 0
Finansal Varlıklar
19 43.098.582 31.538.476
TOPLAM VARLIKLAR
72.547.996 35.131.754
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 98.339 101.010
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
98.339 101.010
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
72.449.657 35.030.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
35.030.744
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.011.720
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 26.407.193
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
72.449.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.008
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 260.208
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.172.408
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.433.624
Yönetim Ücretleri
8 -170.538
Saklama Ücretleri
8 -26.861
Denetim Ücretleri
8 -9.295
Danışmanlık Ücretleri
8 -125.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -89.438
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-421.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.011.720
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.011.720
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.011.720



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055368


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Cumhuriyet 6.866 6.969 5,00  
Tam 6.898 6.951 -5,00  
Yarım 3.361 3.398 -3,00  
Çeyrek 1.686 1.699 -1,00  
Gümüş.Ons 20,10 20,13 -0,16  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 -0,06  
B. Petrol 94,98 94,98 -0,12  
Seans Raporu 16:47
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