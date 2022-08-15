***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-552.063Net Dönem Karı (Zararı)11.011.720NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.173.416Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.008Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -11.172.408İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-391.375Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.006Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltm -2.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-387.698FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-553.071Alınan Faiz12 1.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.407.193Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 26.407.193Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.855.130NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.855.130DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.593.278DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 29.448.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 29.448.408 3.593.278Diğer Alacaklar5 1.006 0Finansal Varlıklar19 43.098.582 31.538.476TOPLAM VARLIKLAR72.547.996 35.131.754YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 98.339 101.010TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)98.339 101.010TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)72.449.657 35.030.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)35.030.744Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 11.011.720Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 26.407.193Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)72.449.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.008Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 260.208Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 11.172.408ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.433.624Yönetim Ücretleri8 -170.538Saklama Ücretleri8 -26.861Denetim Ücretleri8 -9.295Danışmanlık Ücretleri8 -125.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -89.438ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-421.904ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.011.720NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.011.720DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.011.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055368BIST