***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.08.2022 11:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.851.360 -59.640.543
Net Dönem Karı (Zararı)
119.815.053 822.448
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-125.827.272 -6.191
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.788.330 -6.191
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -115.038.942 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.627.471 -60.462.991
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-13.749 86.814
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
249.276 58.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.862.998 -60.608.171
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.639.690 -59.646.734
Alınan Faiz
12 10.788.330 6.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 59.776.053
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 59.776.053
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.851.360 135.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.851.360 135.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 14.990.246 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 138.886 135.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 138.886 14.990.246
Diğer Alacaklar
5 15.854 2.105
Finansal Varlıklar
19 595.180.718 460.278.778
TOPLAM VARLIKLAR
595.335.458 475.271.129
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.617.514 1.368.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.617.514 1.368.238
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
593.717.944 473.902.891
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
473.902.891 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 119.815.053 822.448
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 59.776.053
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
593.717.944 60.598.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10.788.330 6.191
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.500.803 1.076.198
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 115.038.942 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
128.328.075 1.082.389
Yönetim Ücretleri
8 -8.170.900 -144.815
Saklama Ücretleri
8 -257.906 -3.535
Denetim Ücretleri
8 -8.746 -895
Danışmanlık Ücretleri
8 -62.109 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -13.361 -110.696
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.513.022 -259.941
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.815.053 822.448
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
119.815.053 822.448
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
119.815.053 822.448
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055369
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