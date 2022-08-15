***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.851.360 -59.640.543Net Dönem Karı (Zararı)119.815.053 822.448NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-125.827.272 -6.191Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.788.330 -6.191Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -115.038.942 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.627.471 -60.462.991Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-13.749 86.814Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler249.276 58.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.862.998 -60.608.171FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-25.639.690 -59.646.734Alınan Faiz12 10.788.330 6.191FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 59.776.053Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 59.776.053Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.851.360 135.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.851.360 135.510DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 14.990.246 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 138.886 135.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 138.886 14.990.246Diğer Alacaklar5 15.854 2.105Finansal Varlıklar19 595.180.718 460.278.778TOPLAM VARLIKLAR595.335.458 475.271.129YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.617.514 1.368.238TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.617.514 1.368.238TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)593.717.944 473.902.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)473.902.891 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 119.815.053 822.448Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 59.776.053Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)593.717.944 60.598.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.788.330 6.191Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.500.803 1.076.198Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 115.038.942 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ128.328.075 1.082.389Yönetim Ücretleri8 -8.170.900 -144.815Saklama Ücretleri8 -257.906 -3.535Denetim Ücretleri8 -8.746 -895Danışmanlık Ücretleri8 -62.109 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -13.361 -110.696ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.513.022 -259.941ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)119.815.053 822.448NET DÖNEM KARI (ZARARI)119.815.053 822.448DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)119.815.053 822.448http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055369BIST