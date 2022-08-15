***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.240.555Net Dönem Karı (Zararı)10.531.517NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.247.618Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.493.945Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -10.753.673İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-16.018.399Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler16.136Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler385.044İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.419.579FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-17.734.500Alınan Faiz12 1.493.945FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.408.274Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 9.408.274Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.832.281NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.832.281DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.231.996DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 399.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 399.715 7.231.996Diğer Alacaklar5 2.123 18.259Finansal Varlıklar19 62.549.237 35.375.985TOPLAM VARLIKLAR62.951.075 42.626.240YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar399.636 14.592TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)399.636 14.592TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)62.551.439 42.611.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)42.611.648Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 10.531.517Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 9.408.274Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)62.551.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.493.945Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -875.490Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 10.753.673ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.372.128Yönetim Ücretleri8 -697.222Saklama Ücretleri8 -23.973Denetim Ücretleri8 -13.709Danışmanlık Ücretleri8 -59.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -46.707ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-840.611ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.531.517NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.531.517DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.531.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055370BIST