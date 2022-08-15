***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.08.2022 11:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.240.555
Net Dönem Karı (Zararı)
10.531.517
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.247.618
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.493.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.753.673
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.018.399
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.136
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
385.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.419.579
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.734.500
Alınan Faiz
12 1.493.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.408.274
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 9.408.274
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.832.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.832.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.231.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 399.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 399.715 7.231.996
Diğer Alacaklar
5 2.123 18.259
Finansal Varlıklar
19 62.549.237 35.375.985
TOPLAM VARLIKLAR
62.951.075 42.626.240
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
399.636 14.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
399.636 14.592
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
62.551.439 42.611.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.611.648
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.531.517
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.408.274
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
62.551.439
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.493.945
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -875.490
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.753.673
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.372.128
Yönetim Ücretleri
8 -697.222
Saklama Ücretleri
8 -23.973
Denetim Ücretleri
8 -13.709
Danışmanlık Ücretleri
8 -59.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -46.707
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-840.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.531.517
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.531.517
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.531.517
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055370
BIST