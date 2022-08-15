***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-596.142 6.718.165Net Dönem Karı (Zararı)-607.077 7.306.243NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.997 -7.765.044Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -21.278 -109.647Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 281 -7.655.397İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10.667 -15.153Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-710 -701Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.658 -14.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-281 -120FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-617.407 -473.954Alınan Faiz12 21.265 109.647Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 7.082.472FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9 -7.153.800Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -9 -3.541.236Kredi Ödemeleri-3.502.917Alınan Krediler-109.647YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-596.151 -435.635NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-596.151 -435.635DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 757.953 1.486.999DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 161.802 1.051.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 161.838 757.976Diğer Alacaklar5 710 0Finansal Varlıklar19 56.494.097 56.494.097TOPLAM VARLIKLAR56.656.645 57.252.073YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 117.755 106.097TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)117.755 106.097TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)56.538.890 57.145.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)57.145.976 33.807.513Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -607.077 3.541.236Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 3.765.007Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -9 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)56.538.890 41.113.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 21.265 109.647Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -281 7.655.397Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3.249 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.233 7.765.044Yönetim Ücretleri8 -563.703 -336.671Saklama Ücretleri8 -33.732 -25.632Denetim Ücretleri8 -6.862 -12.495Danışmanlık Ücretleri8 -17.700 -59.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -9.313 -25.003ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-631.310 -458.801ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-607.077 7.306.243NET DÖNEM KARI (ZARARI)-607.077 7.306.243DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-607.077 7.306.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055371BIST