***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.08.2022 11:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-596.142 6.718.165
Net Dönem Karı (Zararı)
-607.077 7.306.243
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.997 -7.765.044
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.278 -109.647
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 281 -7.655.397
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.667 -15.153
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-710 -701
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.658 -14.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-281 -120
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-617.407 -473.954
Alınan Faiz
12 21.265 109.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 7.082.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9 -7.153.800
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9 -3.541.236
Kredi Ödemeleri
-3.502.917
Alınan Krediler
-109.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-596.151 -435.635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-596.151 -435.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 757.953 1.486.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 161.802 1.051.364
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 161.838 757.976
Diğer Alacaklar
5 710 0
Finansal Varlıklar
19 56.494.097 56.494.097
TOPLAM VARLIKLAR
56.656.645 57.252.073
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 117.755 106.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
117.755 106.097
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.538.890 57.145.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
57.145.976 33.807.513
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -607.077 3.541.236
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 3.765.007
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
56.538.890 41.113.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 21.265 109.647
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -281 7.655.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.249 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.233 7.765.044
Yönetim Ücretleri
8 -563.703 -336.671
Saklama Ücretleri
8 -33.732 -25.632
Denetim Ücretleri
8 -6.862 -12.495
Danışmanlık Ücretleri
8 -17.700 -59.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -9.313 -25.003
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-631.310 -458.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-607.077 7.306.243
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-607.077 7.306.243
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-607.077 7.306.243
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055371
BIST