***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.704Net Dönem Karı (Zararı)8.132.832NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.211.288Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.211.288İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER53.752Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler53.613İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler139FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.704FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.704DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 25.404DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 700 25.404Finansal Varlıklar19 41.054.265 32.843.116TOPLAM VARLIKLAR41.054.965 32.868.520YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 99.276 45.663TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)99.276 45.663TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)40.955.689 32.822.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.822.857Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 8.132.832Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)40.955.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar