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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.08.2022 12:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.704
Net Dönem Karı (Zararı)
8.132.832
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.211.288
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.211.288
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
53.752
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
53.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
139
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 25.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 700 25.404
Finansal Varlıklar
19 41.054.265 32.843.116
TOPLAM VARLIKLAR
41.054.965 32.868.520
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 99.276 45.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.276 45.663
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.955.689 32.822.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.822.857
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 8.132.832
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.955.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
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CMBTN 264,30 35.195.365 % 9,99  
INTEM 88,15 10.342.431 % 9,98  
EKIZ 9,05 1.949.198 % 9,96  
ALMAD 3,21 4.057.109 % 9,93  
BRKO 1,95 1.152.081 % 9,55  
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Frank 18,8459 18,9594 % -0,31  
Riyal 4,7715 4,7954 % 0,05  
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15:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -5,24  
Altın Gr. 1.027 1.027 -0,54  
Cumhuriyet 6.858 6.962 -2,00  
Tam 6.901 6.952 -4,00  
Yarım 3.363 3.399 -2,00  
Çeyrek 1.686 1.699 -1,00  
Gümüş.Ons 20,01 20,04 -0,25  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,09  
B. Petrol 95,80 95,80 0,70  
Seans Raporu 15:31
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