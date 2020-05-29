***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.05.2020 14:05
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2020
Açıklamalar
Faaliyet Raporu 2020 1.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847652
BIST
16:01105.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 5,15
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
16:016,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0279
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
16:017,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
16:01380,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,86
|Açılış
|: 380,28
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,91
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.951.357
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.466.577
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.249.582
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|323.153.497
|% 9,79
|
|HLGYO
|1,83
|56.855.719
|% 9,58
|
|TUKAS
|8,55
|631.617.256
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.899.250
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,91
|1.237.130.980
|% 1,67
|
|THYAO
|12,42
|736.853.621
|% -2,05
|
|TUKAS
|8,55
|631.617.256
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,28
|513.820.403
|% 6,15
|
|ASELS
|30,14
|397.820.435
|% 0,27
|
|TSKB
|1,10
|200.954.856
|% 4,76
|
|MNDRS
|2,13
|323.153.497
|% 9,79
|
|GSRAY
|3,28
|513.820.403
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,46
|228.340.019
|% 1,39
|
|GARAN
|7,91
|1.237.130.980
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4219
|8,4642
|% 0,63
|
|Frank
|7,0711
|7,1137
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|10,84
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.496
|22,40
|
|Tam
|2.538
|2.565
|15,40
|
|Yarım
|1.239
|1.252
|11,20
|
|Çeyrek
|619
|627
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,90
|0,09
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|-0,80
|