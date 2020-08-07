ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.505.821
|% 10,00
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|ALCAR
|78,20
|6.586.836
|% 9,99
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|MSGYO
|2,87
|7.800.421
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,4165
|9,4638
|% -0,54
|Frank
|7,8748
|7,9223
|% -0,45
|Riyal
|1,9210
|1,9307
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,69
|Cumhuriyet
|3.131
|3.240
|-103,90
|Tam
|3.225
|3.422
|-38,60
|Yarım
|1.566
|1.627
|-49,70
|Çeyrek
|785
|832
|-11,50
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|-0,64
Seans Raporu
- 16:31KRSTL Yüzde -3.28 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 889, 100 adet işlem
- 16:30EGCYO Yüzde -8.99 oranında düşüşle 0.81 lira fiyatla işlem gören hissede 547, 628 adet işlem
- 16:29XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 78 artarak (% 0.07 ) 1, 172
- 16:29XU100 Endeks 1, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 18, 992.00 milyon TL de
- 16:29DESPC Yüzde 4.99 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 899, 992 adet işlem