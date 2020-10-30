***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 16:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Açıklamalar
Faaliyet Raporu 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884974
BIST
16:541.107
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -20,25
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:548,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0945
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3828
En Düşük
8,2678
16:549,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1186
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:54506,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 9,35
|Açılış
|: 506,74
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:52
|CUSAN
|6,27
|21.063.111
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|63.544.717
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.196.033.066
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|889.414.281
|% -2,36
|
|PETKM
|4,19
|864.953.017
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,82
|739.472.630
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|631.487.236
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.196.033.066
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|739.472.630
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|375.805.168
|% -8,47
|
|PETKM
|4,19
|864.953.017
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,04
|178.212.881
|% -5,45
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3791
|8,3826
|% 1,14
|
|Euro
|9,7945
|9,8000
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,8112
|10,8654
|% 1,28
|
|Frank
|9,1003
|9,1551
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2228
|2,2340
|% 0,97
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|17,47
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,47
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|54,87
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|26,54
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,81
|37,81
|-0,45
|