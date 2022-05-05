***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 12:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026549
BIST
12:262.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 44,47
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.477
En Düşük
2.460
12:2614,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1264
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8604
En Düşük
14,7014
12:2615,7742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1145
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7758
En Düşük
15,6227
12:26904,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,24
|Açılış
|: 904,82
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:26
|CRDFA
|2,75
|26.231.231
|% 10,00
|
|IMASM
|18,15
|5.441.769
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.651.932
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.365.117
|% 9,96
|
|LIDER
|20,90
|81.258.410
|% -8,57
|
|DITAS
|26,70
|17.207.922
|% -6,97
|
|TSPOR
|5,26
|107.253.003
|% -6,90
|
|AKGRT
|3,19
|28.555.103
|% -5,34
|
|AYEN
|17,21
|31.329.424
|% -3,91
|
|THYAO
|42,22
|1.220.969.260
|% 2,33
|
|SISE
|18,37
|890.692.920
|% 1,38
|
|TUPRS
|248,60
|713.761.767
|% 6,15
|
|KRDMD
|15,61
|677.713.039
|% 2,97
|
|KOZAL
|177,80
|604.640.557
|% 3,25
|
|ODAS
|2,60
|413.997.490
|% 6,12
|
|YKBNK
|4,96
|491.334.458
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,73
|218.469.110
|% 2,63
|
|AKBNK
|9,00
|504.351.853
|% 0,90
|
|DOHOL
|3,54
|177.026.347
|% 2,31
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8555
|14,8592
|% 0,86
|
|Euro
|15,7600
|15,7742
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,6030
|18,6963
|% 0,30
|
|Frank
|15,1320
|15,2231
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9482
|3,9680
|% 0,89
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|14,42
|
|Altın Gr.
|904
|905
|14,02
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.144
|-30,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,88
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,97
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,08
|