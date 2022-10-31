***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 16:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Açıklamalar
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075297
BIST
16:383.962
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 83,51
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.963
En Düşük
3.881
16:3818,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
16:3818,4293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1073
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4144
16:38978,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,06
|Açılış
|: 978,66
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KONYA
|2.406,10
|190.487.002
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|104.435.728
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|30.313.656
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.479.020
|% 9,99
|
|AGYO
|5,50
|57.817.285
|% -9,98
|
|MZHLD
|125,80
|32.269.495
|% -9,95
|
|CEOEM
|13,41
|60.891.689
|% -9,21
|
|METRO
|1,52
|131.153.896
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,70
|4.666.037.972
|% 2,84
|
|SASA
|119,90
|2.417.743.652
|% 9,70
|
|AKBNK
|14,61
|2.363.239.843
|% -0,48
|
|YKBNK
|9,07
|1.896.560.992
|% 2,14
|
|SISE
|33,04
|1.873.346.711
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,46
|1.201.720.350
|% 0,90
|
|YKBNK
|9,07
|1.896.560.992
|% 2,14
|
|ISCTR
|9,17
|1.618.906.381
|% 1,33
|
|SKBNK
|2,06
|346.485.287
|% 0,49
|
|AKBNK
|14,61
|2.363.239.843
|% -0,48
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6130
|18,6150
|% 0,19
|
|Euro
|18,4177
|18,4284
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,3413
|21,4483
|% -0,81
|
|Frank
|18,5073
|18,6188
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9381
|4,9628
|% 0,19
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-8,77
|
|Altın Gr.
|978
|979
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.586
|6.642
|-94,00
|
|Yarım
|3.209
|3.245
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.621
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,05
|92,05
|-1,72
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:51HURGZ
Yüzde 8.12 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 515, 934 adet işlem
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16:50DNISI
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 212 adet işlem
-
16:49SANKO
Yüzde 5.06 oranında artışla 18.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 455, 733 adet işlem
-
16:48SASA
Yüzde 9.52 oranında artışla 119.70 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 737, 574 adet işlem
-
16:47VANGD
Yüzde 8.98 oranında artışla 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 652 adet işlem