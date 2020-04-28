***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 6.300.000 -470.996 33.231 0 56.860 564.475 2.727.428 9.210.998 9.210.998Transferler2.727.428 -2.727.428 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.944 -127.661 -413.654 -525.371 -525.371Dönem Karı (Zararı)-413.654 -413.654 -413.654Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.944 -127.661 -111.717 -111.717Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi470.996 -470.996 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 6.300.000 0 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 6.300.000 0 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627Transferler-413.654 413.654 1.042.903 -110.578Dönem Karı (Zararı)22.995 -413.654Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.995 -413.654Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler551.823 277.087Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 572.130 177.267Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler138.578 153.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler138.578 153.633Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-349.718 -424.059Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-349.718 -424.059Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.434 150.406Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-15.434 150.406Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 206.267 219.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler620.180 42.607Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.855.217 -456.978Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.655.609 -46.100İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-713.498 -5.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.942.111 -40.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.841 -52.409İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -34.491İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.841 -17.918Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-50.794 -41.675Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-248.433 453.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-248.433 453.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)251.816 131.147Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler459.142 55.609İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)54.540 31.533İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)404.602 24.076Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.194.998 -93.960Vergi İadeleri (Ödemeleri)-246.116 -5.480Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)94.021 -11.138YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.554 -554.316Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 284.152 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri284.152 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-336.706 -554.316Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -302.986 -518.418Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -33.720 -35.898FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.278 424.059Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -441.114 0Alınan Faiz462.392 424.059YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.011.627 -240.835NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.011.627 -240.835DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 636.709 877.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.648.336 636.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.650.980 733.374Finansal Yatırımlar5 3.976.140 7.584.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.502.571 6.342.354Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.473.569 1.241.829Ticari Alacaklar6 4.447.580 791.971İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 1.020.060 306.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.427.520 485.409Diğer Alacaklar7 118.059 76.464İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 35.000 35.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar83.059 41.464Peşin Ödenmiş Giderler13 137.843 87.049İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler137.843 87.049Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 51.409Diğer Dönen Varlıklar13 13.561 63.997İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.561 63.997ARA TOPLAM10.344.163 9.388.447TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.344.163 9.388.447DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 1.863 1.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.863 1.863Maddi Duran Varlıklar8 422.396 624.945Kullanım Hakkı Varlıkları9 833.828 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 56.207 47.176Ertelenmiş Vergi Varlığı20 72.742 124.290TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.387.036 798.274TOPLAM VARLIKLAR11.731.199 10.186.721KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 516.675 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar516.675 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar516.675 0Ticari Borçlar6 306.898 555.331İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar306.898 555.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 543.984 292.168Diğer Borçlar7 412.994 236.856İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 120.898 66.358İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar292.096 170.498Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 160.286 0Kısa Vadeli Karşılıklar12 136.900 114.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar136.900 114.774Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 41.730 21.830İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.730 21.830ARA TOPLAM2.119.467 1.220.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.119.467 1.220.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 314.771 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar314.771 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar314.771 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 428.385 280.135Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar428.385 280.135TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER743.156 280.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.862.623 1.501.094ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.868.576 8.685.627Ödenmiş Sermaye15 6.300.000 6.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 23.737 49.175Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.737 49.175Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.737 49.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)57.731 -127.661Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)57.731 -127.661Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)15 57.731 -127.661Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 56.860 56.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 2.407.253 2.820.907Net Dönem Karı veya Zararı22.995 -413.654TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.868.576 8.685.627TOPLAM KAYNAKLAR11.731.199 10.186.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 12.590.291 7.916.988FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.590.291 7.916.988BRÜT KAR (ZARAR)12.590.291 7.916.988Genel Yönetim Giderleri17 -10.412.501 -8.643.294Pazarlama Giderleri17 -3.118.799 -350.755ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-941.009 -1.077.061FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-941.009 -1.077.061Finansman Gelirleri18 1.409.154 1.614.607Finansman Giderleri19 -238.883 -731.360SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)229.262 -193.814Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -206.267 -219.840Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -194.707 -16.588Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -11.560 -203.252SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.995 -413.654DÖNEM KARI (ZARARI)22.995 -413.654Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.995 -413.654Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-25.438 15.944Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -31.798 19.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 6.360 -3.986Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.360 -3.986Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar185.392 -127.661Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)231.740 -159.576Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)231.740 -159.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-46.348 31.915Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-46.348 31.915DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.954 -111.717TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)182.949 -525.371Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları182.949 -525.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840935BIST