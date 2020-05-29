***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 6.300.000 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627Transferler-413.654 413.654 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.285 20.839 4.554 4.554Dönem Karı (Zararı)20.839 20.839 20.839Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.285 -16.285 -16.285Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiDönem Sonu Bakiyeler7 6.300.000 32.980 -127.661 56.860 2.407.253 20.839 8.690.181 8.690.181Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 6.300.000 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576Transferler1.150 21.845 -22.995 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.131 124.906 -11.294 166.743 166.743Dönem Karı (Zararı)-11.294 -11.294 -11.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)53.131 124.906 178.037 178.037Dönem Sonu Bakiyeler7 6.300.000 76.868 182.637 58.010 2.429.098 -11.294 9.035.319 9.035.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI498.320 -332.984Dönem Karı (Zararı)-11.294 20.839Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.294 20.839Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler440.320 -521.132Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler378.787 58.078Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.988 28.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.988 28.883Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.564 -252.907Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.564 -252.907Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19.216 -368.558Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19.216 -368.558Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.893 13.372İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler220.992 87.614Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.426.983 623.841Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.232.863 251.585İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)49.086 -60.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.183.777 311.887Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-807.129 -42.109İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-626.703 -29.345İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-180.426 -12.764Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-52.597 -56.109Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-63.843 -390.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-63.843 -390.668Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)213.773 -193.288Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler124.908 -105.638İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)85.690 -60.756İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)39.218 -44.882Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları650.018 -412.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 20.356Vergi İadeleri (Ödemeleri)-154.342 -34.934Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.644 94.273YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-172.117 -22.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-172.117 -22.100Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-153.368 -22.100Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.749 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-188.515 252.907Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-191.100 0Alınan Faiz2.585 252.907YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)137.688 -102.177NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)137.688 -102.177DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.648.336 636.709DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.786.024 534.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.786.024 1.650.980Finansal Yatırımlar6.227.774 3.976.140Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.598.072 2.502.571Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.629.702 1.473.569Ticari Alacaklar5 1.214.717 4.447.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 970.974 1.020.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar243.743 3.427.520Diğer Alacaklar904.375 118.059İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 661.703 35.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar242.672 83.059Peşin Ödenmiş Giderler190.440 137.843İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler190.440 137.843Diğer Dönen Varlıklar13.561 13.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.561 13.561ARA TOPLAM10.336.891 10.344.163TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.336.891 10.344.163DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.863 1.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.863 1.863Maddi Duran Varlıklar539.279 422.396Kullanım Hakkı Varlıkları757.114 833.828Maddi Olmayan Duran Varlıklar67.494 56.207Ertelenmiş Vergi Varlığı53.001 72.742TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.418.751 1.387.036TOPLAM VARLIKLAR11.755.642 11.731.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar534.796 516.675İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar534.796 516.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar534.796 516.675Ticari Borçlar5 243.055 306.898İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar243.055 306.898Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar757.757 543.984Diğer Borçlar321.250 412.994İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 187.427 120.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar133.823 292.096Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.944 160.286Kısa Vadeli Karşılıklar137.407 136.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar137.407 136.900Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.750 41.730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.750 41.730ARA TOPLAM2.033.959 2.119.467TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.033.959 2.119.467UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar200.337 314.771İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar200.337 314.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar200.337 314.771Uzun Vadeli Karşılıklar486.027 428.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar486.027 428.385TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER686.364 743.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.720.323 2.862.623ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.035.319 8.868.576Ödenmiş Sermaye7 6.300.000 6.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7 76.868 23.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)76.868 23.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)76.868 23.737Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)182.637 57.731Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)182.637 57.731Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)7 182.637 57.731Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 58.010 56.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 2.429.098 2.407.253Net Dönem Karı veya Zararı-11.294 22.995TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.035.319 8.868.576TOPLAM KAYNAKLAR11.755.642 11.731.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 3.533.200 1.368.043FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.533.200 1.368.043BRÜT KAR (ZARAR)3.533.200 1.368.043Genel Yönetim Giderleri-3.841.230 -1.872.195Pazarlama Giderleri0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-308.030 -504.152FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-308.030 -504.152Finansman Gelirleri378.042 483.086Finansman Giderleri-67.413 55.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.599 34.211Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.893 -13.372Dönem Vergi (Gideri) Geliri-40.365 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26.472 -13.372SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.294 20.839DÖNEM KARI (ZARARI)-11.294 20.839Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.294 20.839Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar53.131 -16.285Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.117 -20.356Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.986 4.071Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-14.986 4.071Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar124.906 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)156.133 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)156.133 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.227 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-31.227 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)178.037 -16.285TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)166.743 4.554Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları166.743 4.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847651BIST