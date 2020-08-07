***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 6.300.000 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627Transferler-413.654 413.654 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-408 -85.884 -86.292 -86.292Dönem Karı (Zararı)-85.884 -85.884 -85.884Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-408 -408 -408Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiDönem Sonu Bakiyeler9 6.300.000 48.767 -127.661 56.860 2.407.253 -85.884 8.599.335 8.599.335Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 6.300.000 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576Transferler1.150 21.845 -22.995 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-67.614 -57.731 606.309 480.964 480.964Dönem Karı (Zararı)606.309 606.309 606.309Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-67.614 -57.731 -125.345 -125.345Dönem Sonu Bakiyeler9 6.300.000 -43.877 0 58.010 2.429.098 606.309 9.349.540 9.349.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI507.092 -73.350Dönem Karı (Zararı)606.309 -85.884Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)606.309 -85.884Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler436.310 -304.313Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler765.091 117.971Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler103.130 54.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler103.130 54.296Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.621 -426.348Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler3.621 -426.348Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-584.987 -44.253Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-584.987 -44.253Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler149.455 -5.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-360.492 238.906Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-609.269 875.596Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.011.874 237.627İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-110.820 -63.496İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.122.694 301.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.512.158 -174.677İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-370.923 -152.639İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.141.235 -22.038Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.013.101 -2.507Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-165.773 -438.687İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-165.773 -438.687Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)568.573 -162.020Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-640.638 -96.426İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-75.964 -66.358İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-564.674 -30.068Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları682.127 -151.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-177.679 -16.230Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.644 94.171YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-235.842 -100.277Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-235.842 -100.277Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-197.818 -94.314Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.024 -5.963FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-360.050 426.350Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-382.200 0Alınan Faiz22.150 426.350YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-88.800 252.723NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-88.800 252.723DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.648.336 636.709DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.559.536 889.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.559.536 1.650.980Finansal Yatırımlar5 5.170.396 3.976.140Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.170.396 2.502.571Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 1.473.569Ticari Alacaklar6 1.435.706 4.447.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 1.130.880 1.020.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar304.826 3.427.520Diğer Alacaklar1.409.113 118.059İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 405.923 35.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.003.190 83.059Peşin Ödenmiş Giderler1.150.944 137.843İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.150.944 137.843Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 17.393 0Diğer Dönen Varlıklar90.561 13.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar90.561 13.561ARA TOPLAM10.833.649 10.344.163TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.833.649 10.344.163DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.863 1.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.863 1.863Maddi Duran Varlıklar7 1.154.527 1.256.224Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 77.881 56.207Ertelenmiş Vergi Varlığı10 0 72.742TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.234.271 1.387.036TOPLAM VARLIKLAR12.067.920 11.731.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar472.179 516.675İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar472.179 516.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar472.179 516.675Ticari Borçlar6 141.125 306.898İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar141.125 306.898Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.112.557 543.984Diğer Borçlar138.804 412.994İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 45.527 120.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar93.277 292.096Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 0 160.286Kısa Vadeli Karşılıklar174.545 136.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 67.500 41.730ARA TOPLAM2.106.710 2.119.467TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.106.710 2.119.467UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar92.212 314.771İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar92.212 314.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar92.212 314.771Uzun Vadeli Karşılıklar493.277 428.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar493.277 428.385Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 26.181 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER611.670 743.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.718.380 2.862.623ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.349.540 8.868.576Ödenmiş Sermaye9 6.300.000 6.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 -43.877 23.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.877 23.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.877 23.737Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 57.731Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 57.731Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)9 0 57.731Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 58.010 56.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 2.429.098 2.407.253Net Dönem Karı veya Zararı606.309 22.995TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.349.540 8.868.576TOPLAM KAYNAKLAR12.067.920 11.731.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 7.599.719 3.667.154 4.066.519 2.299.111FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.599.719 3.667.154 4.066.519 2.299.111BRÜT KAR (ZARAR)7.599.719 3.667.154 4.066.519 2.299.111Genel Yönetim Giderleri12 -7.594.964 -4.453.102 -3.753.734 -2.580.907Pazarlama Giderleri12 -270.130 0 -270.130 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-265.375 -785.948 42.655 -281.796FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-265.375 -785.948 42.655 -281.796Finansman Gelirleri1.173.829 694.085 795.787 155.722Finansman Giderleri-152.690 0 -85.277 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)755.764 -91.863 753.165 -126.074Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-149.455 5.979 -135.562 19.351Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -17.028 0 23.337 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -132.427 5.979 -158.899 19.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)606.309 -85.884 617.603 -106.723DÖNEM KARI (ZARARI)606.309 -85.884 617.603 -106.723Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları606.309 -85.884 617.603 -106.723Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-67.614 -408 -120.745 15.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.685 -510 -154.802 19.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.071 102 34.057 -3.969Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19.071 102 34.057 -3.969Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-57.731 0 -182.637 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-72.164 0 -228.297 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-72.164 0 -228.297 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.433 0 45.660 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi14.433 0 45.660 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-125.345 -408 -303.382 15.877TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)480.964 -86.292 314.221 -90.846Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları480.964 -86.292 314.221 -90.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866624BIST