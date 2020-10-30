***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 6.300.000 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627Transferler-413.654 413.654 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.848 154.346 -55.564 -101.630 -101.630Dönem Karı (Zararı)-55.564 -55.564 -55.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.848 154.346 -157.194 -157.194Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiDönem Sonu Bakiyeler9 6.300.000 52.023 26.685 56.860 2.407.253 -55.564 8.787.257 8.787.257Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 6.300.000 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576Transferler1.150 21.845 -22.995 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-247.737 -57.731 1.235.160 929.692 929.692Dönem Karı (Zararı)1.235.160 1.235.160 1.235.160Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-247.737 -57.731 -305.468 -305.468Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi7.884.000 -1.996.674 1.507 5.886.833 5.886.833Dönem Sonu Bakiyeler9 14.184.000 -1.998.674 -224.000 0 59.517 2.429.098 1.235.160 15.685.101 15.685.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.300.283 435.535Dönem Karı (Zararı)1.235.160 -55.564Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.235.160 -55.564Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.954.543 -207.384Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.207.783 184.190Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler433.326 98.959Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler433.326 98.959Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler149.873 -462.725Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler149.873 -462.725Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler77.433 -62.270Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler77.433 -62.270Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler86.128 34.462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.738.693 620.556Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.635.771 1.617.520Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.930.120 -66.661İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.333 -263.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.966.453 196.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.725.509 -384.951İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-326.068 -327.444İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.399.441 -57.507Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.388.200 -1.054Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler115.222 -415.748İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)115.222 -415.748Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.069.835 -82.210Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.895.610 -46.340İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)109.436 -66.358İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.786.174 20.018Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.548.990 357.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)246.063 -16.157Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.644 94.084YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.569.563 -315.164Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-317.270 -308.264Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-268.333 -278.422Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-48.937 -29.842Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.886.833 -6.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-663.652 462.725Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-573.300 0Alınan Faiz-90.352 462.725YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.605.628 583.096NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.605.628 583.096DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.648.336 636.709DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.253.964 1.219.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.253.964 1.650.980Finansal Yatırımlar5 8.534.478 3.976.140Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.534.478 2.502.571Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 1.473.569Ticari Alacaklar6 1.517.460 4.447.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 1.056.393 1.020.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar461.067 3.427.520Diğer Alacaklar3.767.269 118.059İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 361.068 35.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.406.201 83.059Peşin Ödenmiş Giderler1.526.043 137.843İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.526.043 137.843Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 0Diğer Dönen Varlıklar1.533.181 13.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.533.181 13.561ARA TOPLAM20.132.395 10.344.163TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.132.395 10.344.163DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.863 1.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.863 1.863Maddi Duran Varlıklar7 2.389.545 1.256.224Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 78.045 56.207Ertelenmiş Vergi Varlığı10 275.487 72.742TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.744.940 1.387.036TOPLAM VARLIKLAR22.877.335 11.731.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar523.180 516.675İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar523.180 516.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar523.180 516.675Ticari Borçlar6 422.120 306.898İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar422.120 306.898Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.613.819 543.984Diğer Borçlar1.459.848 412.994İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 0 120.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.459.848 292.096Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 440.770 160.286Kısa Vadeli Karşılıklar472.127 136.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar472.127 136.900Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler101.250 41.730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 101.250 41.730ARA TOPLAM5.033.114 2.119.467TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.033.114 2.119.467UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.402.302 314.771İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.402.302 314.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.402.302 314.771Uzun Vadeli Karşılıklar756.818 428.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar756.818 428.385TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.159.120 743.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.192.234 2.862.623ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.685.101 8.868.576Ödenmiş Sermaye9 14.184.000 6.300.000Birleşme Denkleştirme Hesabı2 -1.998.674 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9 -224.000 23.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-224.000 23.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-224.000 23.737Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 57.731Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 57.731Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)9 0 57.731Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 59.517 56.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 2.429.098 2.407.253Net Dönem Karı veya Zararı1.235.160 22.995TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.685.101 8.868.576TOPLAM KAYNAKLAR22.877.335 11.731.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 12.757.853 6.081.409 5.158.134 2.414.255FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.757.853 6.081.409 5.158.134 2.414.255BRÜT KAR (ZARAR)12.757.853 6.081.409 5.158.134 2.414.255Genel Yönetim Giderleri12 -12.529.582 -6.897.172 -4.934.618 -2.444.070Pazarlama Giderleri12 -1.540.491 -26.532 -1.270.361 -26.532ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.312.220 -842.295 -1.046.845 -56.347FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.312.220 -842.295 -1.046.845 -56.347Finansman Gelirleri3.132.506 1.098.270 1.958.677 404.185Finansman Giderleri-228.373 -277.077 -75.683 -277.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.591.913 -21.102 836.149 70.761Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-356.753 -34.462 -207.298 -40.441Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -475.191 0 -458.163 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 118.438 -34.462 250.865 -40.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.235.160 -55.564 628.851 30.320DÖNEM KARI (ZARARI)1.235.160 -55.564 628.851 30.320Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.235.160 -55.564 628.851 30.320Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-247.737 2.848 -180.123 3.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-317.611 3.560 -230.926 4.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler69.874 -712 50.803 -814Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi69.874 -712 50.803 -814Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-57.731 154.346 0 154.346Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-72.164 192.932 0 192.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-72.164 192.932 192.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.433 -38.586 0 -38.586Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi14.433 -38.586 -38.586DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-305.468 157.194 -180.123 157.602TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)929.692 101.630 448.728 187.922Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları929.692 101.630 448.728 187.922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884973BIST