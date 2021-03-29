***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 6.300.000 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-413.654 413.654 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.438 185.392 22.995 182.949 182.949Dönem Karı (Zararı)22.995 22.995 22.995Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.438 185.392 159.954 159.954Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Dönem Sonu Bakiyeler13 6.300.000 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 6.300.000 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576Transferler1.150 21.845 -22.995Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-267.495 -57.731 4.774.859 4.449.633 4.449.633Dönem Karı (Zararı)4.774.859 4.774.859 4.774.859Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-267.495 -57.731 -325.226 -325.226Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi7.884.000 -1.998.674 1.507 5.886.833 5.886.833Dönem Sonu Bakiyeler13 14.184.000 -1.998.674 -243.758 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.604.154 1.042.903Dönem Karı (Zararı)4.774.859 22.995Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.903.856 551.823Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.556.442 572.130Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler724.060 138.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler724.060 138.578Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler108.154 -349.718Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler108.154 -349.718Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-372.804 -15.434Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-372.804 -15.434Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 888.004 206.267İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.341.599 620.180Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.559.518 3.855.217Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.444.356 -3.655.609İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-768.945 -713.498İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.675.411 -2.942.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.548.882 8.841İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.605.623İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.943.259 8.841Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-814.894 -50.794Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.379.792 -248.433İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.379.792 -248.433Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17.090.695 251.816Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.238.762 459.142İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)94.874 54.540İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.143.888 404.602Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.020.314 1.194.998Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-118.598Vergi İadeleri (Ödemeleri)699.794 -246.116Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.644 94.021YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.882.868 -52.554Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 284.152Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri284.152Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.003.965 -336.706Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-942.060 -302.986Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -61.905 -33.720Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.886.833FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-760.043 21.278Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -655.160 -441.114Alınan Faiz-104.883 462.392YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.726.979 1.011.627Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi142.786NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.869.765 1.011.627DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.648.336 636.709DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.518.101 1.648.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.518.101 1.650.980Finansal Yatırımlar5 10.908.462 3.976.140Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.908.462 2.502.571Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 1.473.569Ticari Alacaklar6 9.891.936 4.447.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 1.789.005 1.020.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.102.931 3.427.520Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 3.705.296 118.059İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 1.621.773 35.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.083.523 83.059Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler952.737 137.843İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 952.737 137.843Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen Varlıklar11 420.981 13.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar420.981 13.561ARA TOPLAM43.397.513 10.344.163TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.397.513 10.344.163DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 1.863 1.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.863 1.863Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar8 1.190.418 422.396Kullanım Hakkı Varlıkları1.617.841 833.828Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 79.773 56.207Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı18 187.331 72.742Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.077.226 1.387.036TOPLAM VARLIKLAR46.474.739 11.731.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 640.069 516.675İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar640.069 516.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar640.069 516.675Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 3.686.690 306.898İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.686.690 306.898Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 17.634.679 543.984Diğer Borçlar7 1.722.334 412.994İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 120.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.722.334 292.096Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 894.501 160.286Kısa Vadeli Karşılıklar10 611.564 136.900Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar611.564 136.900Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.000 41.730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 45.000 41.730ARA TOPLAM25.234.837 2.119.467TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.234.837 2.119.467UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 1.259.905 314.771İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.259.905 314.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.259.905 314.771Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar10 774.955 428.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar774.955 428.385Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.034.860 743.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.269.697 2.862.623ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.205.042 8.868.576Ödenmiş Sermaye13 14.184.000 6.300.000Birleşme Denkleştirme Hesabı13 -1.998.674 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -243.758 23.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-243.758 23.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-243.758 23.737Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 0 57.731Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13 57.731Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)13 57.731Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 59.517 56.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 2.429.098 2.407.253Net Dönem Karı veya Zararı4.774.859 22.995TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.205.042 8.868.576TOPLAM KAYNAKLAR46.474.739 11.731.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 46.746.151 12.590.291Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.746.151 12.590.291BRÜT KAR (ZARAR)46.746.151 12.590.291Genel Yönetim Giderleri15 -37.302.445 -10.412.501Pazarlama Giderleri15 -6.307.754 -3.118.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.721ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.160.673 -941.009FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.160.673 -941.009Finansman Gelirleri16 2.758.214 1.409.154Finansman Giderleri17 -248.388 -238.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.670.499 229.262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18 -895.640 -206.267Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -928.922 -194.707Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 33.282 -11.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.774.859 22.995DÖNEM KARI (ZARARI)4.774.859 22.995Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.774.859 22.995Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-267.495 -25.438Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -334.369 -31.798Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 66.874 6.360Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi66.874 6.360Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-57.731 185.392Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-72.164 231.740Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.433 -46.348Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi14.433DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-325.226 159.954TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.449.633 182.949Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.449.633 182.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921609BIST