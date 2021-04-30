***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 17:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7 6.300.000 0 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
178.037 178.037
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 6.300.000 0 76.868 182.637 58.010 2.429.098 -11.294 9.035.319 9.035.319
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 0 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
221.159 4.553.700 -4.774.859 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.861 1.437.524 1.329.663 1.329.663
Dönem Karı (Zararı)
1.437.524 1.437.524 1.437.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.861 -107.861 -107.861
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -351.619 0 280.676 6.982.798 1.437.524 20.534.705 20.534.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.320.638 498.320
Dönem Karı (Zararı)
1.437.524 -11.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.787.721 440.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.954.028 378.787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
249.396 38.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
249.396 38.988
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
155.332 -10.564
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
155.332 -10.564
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-598.504 19.216
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-598.504 19.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.469 13.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.153.864 220.992
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.189.539 -2.426.983
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.162.650 3.232.863
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.723.382 49.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.439.268 3.183.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.293.862 -807.129
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-427.198 -626.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-866.664 -180.426
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
141.640 -52.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.773.091 -63.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.773.091 -63.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.992.154 213.773
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.209.508 124.908
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
52.684 85.690
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.262.192 39.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.928.619 650.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-118.598 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
726.579 -154.342
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-362.513 -172.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-362.513 -172.117
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-308.798 -153.368
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.715 -18.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.101.200 -188.515
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-945.868 -191.100
Alınan Faiz
-155.332 2.585
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.784.351 137.688
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.784.351 137.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.518.101 1.648.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 733.750 1.786.024
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 876.536 17.518.101
Finansal Yatırımlar
12.963.238 10.908.462
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.963.238 10.908.462
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
12.963.238 10.908.462
Ticari Alacaklar
5 3.729.286 9.891.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 65.623 1.789.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.663.663 8.102.931
Diğer Alacaklar
4.511.719 3.705.296
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.048.971 1.621.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.462.748 2.083.523
Peşin Ödenmiş Giderler
811.097 952.737
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
811.097 952.737
Diğer Dönen Varlıklar
192.549 420.981
ARA TOPLAM
23.084.425 43.397.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.084.425 43.397.513
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
733.267 0
Diğer Finansal Yatırımlar
733.267 0
Diğer Alacaklar
1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Maddi Duran Varlıklar
1.325.178 1.190.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.445.615 1.617.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95.149 79.773
Ertelenmiş Vergi Varlığı
186.827 187.331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.787.899 3.077.226
TOPLAM VARLIKLAR
26.872.324 46.474.739
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
436.247 640.069
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
436.247 640.069
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
436.247 640.069
Ticari Borçlar
5 913.598 3.686.690
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
913.598 3.686.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
642.525 17.634.679
Diğer Borçlar
1.309.168 1.722.334
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 103.296
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.205.872 1.722.334
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
235.393 894.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
582.531 611.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
582.531 611.564
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.000 45.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.000 45.000
ARA TOPLAM
4.164.462 25.234.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.164.462 25.234.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.288.983 1.259.905
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.288.983 1.259.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.288.983 1.259.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
884.174 774.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
884.174 774.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.173.157 2.034.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.337.619 27.269.697
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.534.705 19.205.042
Ödenmiş Sermaye
7 14.184.000 14.184.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-1.998.674 -1.998.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 -351.619 -243.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-351.619 -243.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-351.619 -243.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 280.676 59.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 6.982.798 2.429.098
Net Dönem Karı veya Zararı
1.437.524 4.774.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.534.705 19.205.042
TOPLAM KAYNAKLAR
26.872.324 46.474.739
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 11.584.417 3.533.200
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.584.417 3.533.200
BRÜT KAR (ZARAR)
11.584.417 3.533.200
Genel Yönetim Giderleri
-10.869.737 -3.841.230
Pazarlama Giderleri
-174.575 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
540.105 -308.030
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
540.105 -308.030
Finansman Gelirleri
1.459.285 378.042
Finansman Giderleri
-299.004 -67.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.700.386 2.599
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-262.862 -13.893
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-235.393 -40.365
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-27.469 26.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.437.524 -11.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.437.524 -11.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.437.524 -11.294
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-107.861 53.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-134.826 68.117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.965 -14.986
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26.965 -14.986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 124.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 156.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 156.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -31.227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -31.227
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-107.861 178.037
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.329.663 166.743
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.329.663 166.743
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933457
BIST