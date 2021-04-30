***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 6.300.000 0 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar178.037 178.037Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7 6.300.000 0 76.868 182.637 58.010 2.429.098 -11.294 9.035.319 9.035.319Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 0 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler221.159 4.553.700 -4.774.859 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-107.861 1.437.524 1.329.663 1.329.663Dönem Karı (Zararı)1.437.524 1.437.524 1.437.524Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-107.861 -107.861 -107.861Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -351.619 0 280.676 6.982.798 1.437.524 20.534.705 20.534.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.320.638 498.320Dönem Karı (Zararı)1.437.524 -11.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.787.721 440.320Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.954.028 378.787Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler249.396 38.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler249.396 38.988Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler155.332 -10.564Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler155.332 -10.564Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-598.504 19.216Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-598.504 19.216Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27.469 13.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.153.864 220.992Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.189.539 -2.426.983Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.162.650 3.232.863İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.723.382 49.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.439.268 3.183.777Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.293.862 -807.129İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-427.198 -626.703İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-866.664 -180.426Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)141.640 -52.597Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.773.091 -63.843İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.773.091 -63.843Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-16.992.154 213.773Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.209.508 124.908İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)52.684 85.690İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.262.192 39.218Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.928.619 650.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-118.598 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)726.579 -154.342Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 2.644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-362.513 -172.117Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-362.513 -172.117Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-308.798 -153.368Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.715 -18.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.101.200 -188.515Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-945.868 -191.100Alınan Faiz-155.332 2.585YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.784.351 137.688NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.784.351 137.688DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.518.101 1.648.336DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 733.750 1.786.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 876.536 17.518.101Finansal Yatırımlar12.963.238 10.908.462Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar12.963.238 10.908.462Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar12.963.238 10.908.462Ticari Alacaklar5 3.729.286 9.891.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 65.623 1.789.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.663.663 8.102.931Diğer Alacaklar4.511.719 3.705.296İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.048.971 1.621.773İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.462.748 2.083.523Peşin Ödenmiş Giderler811.097 952.737İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler811.097 952.737Diğer Dönen Varlıklar192.549 420.981ARA TOPLAM23.084.425 43.397.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.084.425 43.397.513DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar733.267 0Diğer Finansal Yatırımlar733.267 0Diğer Alacaklar1.863 1.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.863 1.863Maddi Duran Varlıklar1.325.178 1.190.418Kullanım Hakkı Varlıkları1.445.615 1.617.841Maddi Olmayan Duran Varlıklar95.149 79.773Ertelenmiş Vergi Varlığı186.827 187.331TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.787.899 3.077.226TOPLAM VARLIKLAR26.872.324 46.474.739KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar436.247 640.069İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar436.247 640.069Kiralama İşlemlerinden Borçlar436.247 640.069Ticari Borçlar5 913.598 3.686.690İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar913.598 3.686.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar642.525 17.634.679Diğer Borçlar1.309.168 1.722.334İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 103.296İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.205.872 1.722.334Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü235.393 894.501Kısa Vadeli Karşılıklar582.531 611.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar582.531 611.564Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.000 45.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.000 45.000ARA TOPLAM4.164.462 25.234.837TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.164.462 25.234.837UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.288.983 1.259.905İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.288.983 1.259.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.288.983 1.259.905Uzun Vadeli Karşılıklar884.174 774.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar884.174 774.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.173.157 2.034.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.337.619 27.269.697ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.534.705 19.205.042Ödenmiş Sermaye7 14.184.000 14.184.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-1.998.674 -1.998.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7 -351.619 -243.758Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-351.619 -243.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-351.619 -243.758Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 280.676 59.517Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 6.982.798 2.429.098Net Dönem Karı veya Zararı1.437.524 4.774.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.534.705 19.205.042TOPLAM KAYNAKLAR26.872.324 46.474.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 11.584.417 3.533.200FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.584.417 3.533.200BRÜT KAR (ZARAR)11.584.417 3.533.200Genel Yönetim Giderleri-10.869.737 -3.841.230Pazarlama Giderleri-174.575 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)540.105 -308.030FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)540.105 -308.030Finansman Gelirleri1.459.285 378.042Finansman Giderleri-299.004 -67.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.700.386 2.599Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-262.862 -13.893Dönem Vergi (Gideri) Geliri-235.393 -40.365Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-27.469 26.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.437.524 -11.294DÖNEM KARI (ZARARI)1.437.524 -11.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.437.524 -11.294Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-107.861 53.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-134.826 68.117Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.965 -14.986Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26.965 -14.986Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 124.906Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 156.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 156.133Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -31.227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 -31.227DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-107.861 178.037TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.329.663 166.743Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.329.663 166.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933457BIST