***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2021 19:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7 6.300.000 0 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.150 21.845 -22.995 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.131 124.906 -11.294 166.743 166.743
Dönem Karı (Zararı)
-11.294 -11.294 -11.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
53.131 124.906 178.037 178.037
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 6.300.000 0 76.868 182.637 58.010 2.429.098 -11.294 9.035.319 9.035.319
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 0 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
221.159 4.553.700 -4.774.859 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.861 1.437.524 1.329.663 1.329.663
Dönem Karı (Zararı)
1.437.524 1.437.524 1.437.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.861 -107.861 -107.861
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -351.619 0 280.676 6.982.798 4.428.804 23.688.606 23.688.606
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.654.207 507.092
Dönem Karı (Zararı)
4.428.804 606.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.039.646 436.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.365.524 765.091
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
361.307 103.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
361.307 103.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.132 3.621
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.132 3.621
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-747.633 -584.987
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-747.633 -584.987
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.316 149.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.730.638 -360.492
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.351.873 -609.269
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.855.870 3.011.874
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.723.382 -110.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.132.488 3.122.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.826.842 -1.512.158
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.667.781 -370.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.159.061 -1.141.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
410.011 -1.013.101
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.794.007 -165.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.794.007 -165.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.363.718 568.573
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.363.825 -640.638
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
135.019 -75.964
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.498.844 -564.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
682.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-118.598 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
726.579 -177.679
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-362.513 -235.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-362.513 -235.842
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-308.798 -197.818
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.715 -38.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-732.926 -360.050
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-707.794 -382.200
Alınan Faiz
-25.132 22.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.749.646 -88.800
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
282.915 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.466.731 -88.800
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.518.101 1.648.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.051.370 1.559.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.051.370 17.518.101
Finansal Yatırımlar
8.570.955 10.908.462
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.570.955 10.908.462
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8.570.955 10.908.462
Ticari Alacaklar
5 5.036.066 9.891.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 65.623 1.789.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.970.443 8.102.931
Diğer Alacaklar
9.746.957 3.705.296
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.289.554 1.621.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.457.403 2.083.523
Peşin Ödenmiş Giderler
542.726 952.737
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
542.726 952.737
Diğer Dönen Varlıklar
275.049 420.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
275.049 420.981
ARA TOPLAM
25.223.123 43.397.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.223.123 43.397.513
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
733.267 0
Diğer Finansal Yatırımlar
733.267 0
Diğer Alacaklar
1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Maddi Duran Varlıklar
1.325.178 1.190.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.051.943 1.617.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95.149 79.773
Ertelenmiş Vergi Varlığı
138.325 187.331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.345.725 3.077.226
TOPLAM VARLIKLAR
29.568.848 46.474.739
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
450.107 640.069
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
450.107 640.069
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
450.107 640.069
Ticari Borçlar
5 892.682 3.686.690
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
892.682 3.686.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
270.961 17.634.679
Diğer Borçlar
519.078 1.722.334
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 98.741
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
420.337 1.722.334
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
470.786 894.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
651.308 611.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
651.308 611.564
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.000 45.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.000 45.000
ARA TOPLAM
3.299.922 25.234.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.299.922 25.234.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.566.121 1.259.905
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.566.121 1.259.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.566.121 1.259.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.014.199 774.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.014.199 774.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.580.320 2.034.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.880.242 27.269.697
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.688.606 19.205.042
Ödenmiş Sermaye
7 14.184.000 14.184.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-1.998.674 -1.998.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 -188.998 -243.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-188.998 -243.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-188.998 -243.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 280.676 59.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 6.982.798 2.429.098
Net Dönem Karı veya Zararı
4.428.804 4.774.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.688.606 19.205.042
TOPLAM KAYNAKLAR
29.568.848 46.474.739
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 23.935.007 7.599.719 12.350.590 4.066.519
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.935.007 7.599.719 12.350.590 4.066.519
BRÜT KAR (ZARAR)
23.935.007 7.599.719 12.350.590 4.066.519
Genel Yönetim Giderleri
-20.765.150 -7.594.964 -9.895.413 -3.753.734
Pazarlama Giderleri
-439.080 -270.130 -264.505 -270.130
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.730.777 -265.375 2.190.672 42.655
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.730.777 -265.375 2.190.672 42.655
Finansman Gelirleri
2.130.944 1.173.829 671.659 795.787
Finansman Giderleri
-168.851 -152.690 130.153 -85.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.692.870 755.764 2.992.484 753.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-264.066 -149.455 -1.204 -135.562
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-228.750 -17.028 6.643 23.337
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-35.316 -132.427 -7.847 -158.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.428.804 606.309 2.991.280 617.603
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.428.804 606.309 2.991.280 617.603
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.428.804 606.309 2.991.280 617.603
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.760 -67.614 162.621 -120.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.450 -86.685 203.276 -154.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.690 19.071 -40.655 34.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-13.690 19.071 -40.655 34.057
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -57.731 0 -182.637
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -72.164 0 -228.297
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -72.164 0 -228.297
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 14.433 0 45.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 14.433 0 45.660
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.760 -125.345 162.621 -303.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.483.564 480.964 3.153.901 314.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.483.564 480.964 3.153.901 314.221
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957783
BIST