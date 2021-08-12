***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 6.300.000 0 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.150 21.845 -22.995 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.131 124.906 -11.294 166.743 166.743Dönem Karı (Zararı)-11.294 -11.294 -11.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)53.131 124.906 178.037 178.037Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7 6.300.000 0 76.868 182.637 58.010 2.429.098 -11.294 9.035.319 9.035.319Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 0 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler221.159 4.553.700 -4.774.859 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-107.861 1.437.524 1.329.663 1.329.663Dönem Karı (Zararı)1.437.524 1.437.524 1.437.524Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-107.861 -107.861 -107.861Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -351.619 0 280.676 6.982.798 4.428.804 23.688.606 23.688.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.654.207 507.092Dönem Karı (Zararı)4.428.804 606.309Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.039.646 436.310Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.365.524 765.091Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler361.307 103.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler361.307 103.130Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.132 3.621Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25.132 3.621Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-747.633 -584.987Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-747.633 -584.987Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35.316 149.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.730.638 -360.492Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.351.873 -609.269Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.855.870 3.011.874İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.723.382 -110.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.132.488 3.122.694Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.826.842 -1.512.158İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.667.781 -370.923İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.159.061 -1.141.235Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)410.011 -1.013.101Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.794.007 -165.773İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.794.007 -165.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-17.363.718 568.573Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.363.825 -640.638İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)135.019 -75.964İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.498.844 -564.674Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları682.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-118.598 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)726.579 -177.679Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 2.644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-362.513 -235.842Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-362.513 -235.842Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-308.798 -197.818Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.715 -38.024FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-732.926 -360.050Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-707.794 -382.200Alınan Faiz-25.132 22.150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.749.646 -88.800Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi282.915 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.466.731 -88.800DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.518.101 1.648.336DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.051.370 1.559.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.051.370 17.518.101Finansal Yatırımlar8.570.955 10.908.462Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.570.955 10.908.462Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar8.570.955 10.908.462Ticari Alacaklar5 5.036.066 9.891.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 65.623 1.789.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.970.443 8.102.931Diğer Alacaklar9.746.957 3.705.296İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 7.289.554 1.621.773İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.457.403 2.083.523Peşin Ödenmiş Giderler542.726 952.737İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler542.726 952.737Diğer Dönen Varlıklar275.049 420.981İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar275.049 420.981ARA TOPLAM25.223.123 43.397.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.223.123 43.397.513DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar733.267 0Diğer Finansal Yatırımlar733.267 0Diğer Alacaklar1.863 1.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.863 1.863Maddi Duran Varlıklar1.325.178 1.190.418Kullanım Hakkı Varlıkları2.051.943 1.617.841Maddi Olmayan Duran Varlıklar95.149 79.773Ertelenmiş Vergi Varlığı138.325 187.331TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.345.725 3.077.226TOPLAM VARLIKLAR29.568.848 46.474.739KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar450.107 640.069İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar450.107 640.069Kiralama İşlemlerinden Borçlar450.107 640.069Ticari Borçlar5 892.682 3.686.690İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar892.682 3.686.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar270.961 17.634.679Diğer Borçlar519.078 1.722.334İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 98.741İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar420.337 1.722.334Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü470.786 894.501Kısa Vadeli Karşılıklar651.308 611.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar651.308 611.564Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.000 45.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.000 45.000ARA TOPLAM3.299.922 25.234.837TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.299.922 25.234.837UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.566.121 1.259.905İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.566.121 1.259.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.566.121 1.259.905Uzun Vadeli Karşılıklar1.014.199 774.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.014.199 774.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.580.320 2.034.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.880.242 27.269.697ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.688.606 19.205.042Ödenmiş Sermaye7 14.184.000 14.184.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-1.998.674 -1.998.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7 -188.998 -243.758Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-188.998 -243.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-188.998 -243.758Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 280.676 59.517Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 6.982.798 2.429.098Net Dönem Karı veya Zararı4.428.804 4.774.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.688.606 19.205.042TOPLAM KAYNAKLAR29.568.848 46.474.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 23.935.007 7.599.719 12.350.590 4.066.519FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.935.007 7.599.719 12.350.590 4.066.519BRÜT KAR (ZARAR)23.935.007 7.599.719 12.350.590 4.066.519Genel Yönetim Giderleri-20.765.150 -7.594.964 -9.895.413 -3.753.734Pazarlama Giderleri-439.080 -270.130 -264.505 -270.130ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.730.777 -265.375 2.190.672 42.655FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.730.777 -265.375 2.190.672 42.655Finansman Gelirleri2.130.944 1.173.829 671.659 795.787Finansman Giderleri-168.851 -152.690 130.153 -85.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.692.870 755.764 2.992.484 753.165Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-264.066 -149.455 -1.204 -135.562Dönem Vergi (Gideri) Geliri-228.750 -17.028 6.643 23.337Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-35.316 -132.427 -7.847 -158.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.428.804 606.309 2.991.280 617.603DÖNEM KARI (ZARARI)4.428.804 606.309 2.991.280 617.603Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.428.804 606.309 2.991.280 617.603Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar54.760 -67.614 162.621 -120.745Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.450 -86.685 203.276 -154.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.690 19.071 -40.655 34.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-13.690 19.071 -40.655 34.057Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -57.731 0 -182.637Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -72.164 0 -228.297Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -72.164 0 -228.297Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 14.433 0 45.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 14.433 0 45.660DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.760 -125.345 162.621 -303.382TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.483.564 480.964 3.153.901 314.221Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.483.564 480.964 3.153.901 314.221http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957783BIST