***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 6.300.000 0 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.150 21.845 -22.995 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-247.737 -57.731 1.235.160 929.692 929.692Dönem Karı (Zararı)1.235.160 1.235.160 1.235.160Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-247.737 -57.731 -305.468 -305.468Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi7.884.000 -1.998.674 1.507 5.886.833 5.886.833Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutarış)Dönem Sonu Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -224.000 0 59.517 2.429.098 1.235.160 15.685.101 15.685.101Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 0 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler221.159 4.553.700 -4.774.859 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.157 2.215.200 2.262.357 2.262.357Dönem Karı (Zararı)2.215.200 2.215.200 2.215.200Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.157 47.157 47.157Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -196.601 0 280.676 6.982.798 2.215.200 21.467.399 21.467.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.882.934 -3.300.283Dönem Karı (Zararı)2.239.895 1.235.160Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.239.895 1.235.160Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 1.954.543Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 1.207.783Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 433.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 433.326Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 149.873Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 149.873Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 77.433Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 77.433Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 86.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.122.829 -6.738.693Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.624.968 -4.635.771Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.581.688 2.930.120İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.779.566 -36.333İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.361.254 2.966.453Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler958.379 -6.725.509İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.613.427 -326.068İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-655.048 -6.399.441Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)413.808 -1.388.200Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.510.061 115.222İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.510.061 115.222Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-17.450.231 1.069.835Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.491.444 1.895.610İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)574.345 109.436İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.065.789 1.786.174Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.882.934 -3.548.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 246.063Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 2.644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-363.420 5.569.563Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-363.420 -317.270Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-348.044 -268.333Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.376 -48.937Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 5.886.833FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.967 -663.652Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-100.967 -573.300Alınan Faiz0 -90.352YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.347.321 1.605.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.347.321 1.605.628DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.518.101 1.648.336DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 170.780 3.253.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 170.780 17.518.101Finansal Yatırımlar13.800.163 10.908.462Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar13.800.163 10.908.462Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar13.800.163 10.908.462Ticari Alacaklar5 5.310.248 9.891.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.568.571 1.789.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar741.677 8.102.931Diğer Alacaklar2.349.588 3.705.296İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 8.346 1.621.773İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.341.242 2.083.523Peşin Ödenmiş Giderler538.929 952.737İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler538.929 952.737Diğer Dönen Varlıklar866.596 420.981İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar866.596 420.981ARA TOPLAM23.036.304 43.397.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.036.304 43.397.513DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar733.267 0Diğer Finansal Yatırımlar733.267 0Diğer Alacaklar5.100 1.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.100 1.863Maddi Duran Varlıklar1.325.178 1.190.418Kullanım Hakkı Varlıkları1.831.125 1.617.841Maddi Olmayan Duran Varlıklar70.454 79.773Ertelenmiş Vergi Varlığı139.045 187.331TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.104.169 3.077.226TOPLAM VARLIKLAR27.140.473 46.474.739KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar412.644 640.069İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar412.644 640.069Kiralama İşlemlerinden Borçlar412.644 640.069Ticari Borçlar5 1.176.629 3.686.690İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.176.629 3.686.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar184.448 17.634.679Diğer Borçlar213.359 1.722.334İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 50.609İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar162.750 1.722.334Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü341.139 894.501Kısa Vadeli Karşılıklar930.448 611.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar930.448 611.564Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.000 45.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.000 45.000ARA TOPLAM3.303.667 25.234.837TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.303.667 25.234.837UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.386.363 1.259.905İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.386.363 1.259.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.386.363 1.259.905Uzun Vadeli Karşılıklar983.044 774.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar983.044 774.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.369.407 2.034.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.673.074 27.269.697ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.467.399 19.205.042Ödenmiş Sermaye7 14.184.000 14.184.000Birleşme Denkleştirme Hesabı6 -1.998.674 -1.998.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7 -196.601 -243.758Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-196.601 -243.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-196.601 -243.758Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 280.676 59.517Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 6.982.798 2.429.098Net Dönem Karı veya Zararı2.215.200 4.774.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.467.399 19.205.042TOPLAM KAYNAKLAR27.140.473 46.474.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 36.776.488 12.757.853FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.776.488 12.757.853 0 0BRÜT KAR (ZARAR)36.776.488 12.757.853 0 0Genel Yönetim Giderleri-35.085.914 -12.529.582Pazarlama Giderleri-671.943 -1.540.491ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.018.631 -1.312.220 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.018.631 -1.312.220 0 0Finansman Gelirleri1.803.569 3.132.506Finansman Giderleri-229.364 -228.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.592.836 1.591.913 0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-377.636 -356.753 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-341.139 -475.191Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-36.497 118.438SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.215.200 1.235.160 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.215.200 1.235.160 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.215.200 1.235.160 0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar47.157 -247.737 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58.946 -317.611Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.789 69.874 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-11.789 69.874Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -57.731 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -72.164 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -72.164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 14.433 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 14.433DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.157 -305.468 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.262.357 929.692 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.262.357 929.692 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973403BIST