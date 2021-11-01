***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 15:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7 6.300.000 0 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.150 21.845 -22.995 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-247.737 -57.731 1.235.160 929.692 929.692
Dönem Karı (Zararı)
1.235.160 1.235.160 1.235.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-247.737 -57.731 -305.468 -305.468
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
7.884.000 -1.998.674 1.507 5.886.833 5.886.833
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
ış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -224.000 0 59.517 2.429.098 1.235.160 15.685.101 15.685.101
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 0 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
221.159 4.553.700 -4.774.859 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.157 2.215.200 2.262.357 2.262.357
Dönem Karı (Zararı)
2.215.200 2.215.200 2.215.200
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.157 47.157 47.157
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -196.601 0 280.676 6.982.798 2.215.200 21.467.399 21.467.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.882.934 -3.300.283
Dönem Karı (Zararı)
2.239.895 1.235.160
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.239.895 1.235.160
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 1.954.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 1.207.783
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 433.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 433.326
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 149.873
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 149.873
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 77.433
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 77.433
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 86.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.122.829 -6.738.693
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.624.968 -4.635.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.581.688 2.930.120
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.779.566 -36.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.361.254 2.966.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
958.379 -6.725.509
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.613.427 -326.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-655.048 -6.399.441
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
413.808 -1.388.200
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.510.061 115.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.510.061 115.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.450.231 1.069.835
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.491.444 1.895.610
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
574.345 109.436
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.065.789 1.786.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.882.934 -3.548.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 246.063
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-363.420 5.569.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-363.420 -317.270
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-348.044 -268.333
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.376 -48.937
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.886.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.967 -663.652
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.967 -573.300
Alınan Faiz
0 -90.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.347.321 1.605.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.347.321 1.605.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.518.101 1.648.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.780 3.253.964
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 170.780 17.518.101
Finansal Yatırımlar
13.800.163 10.908.462
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.800.163 10.908.462
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
13.800.163 10.908.462
Ticari Alacaklar
5 5.310.248 9.891.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.568.571 1.789.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
741.677 8.102.931
Diğer Alacaklar
2.349.588 3.705.296
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.346 1.621.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.341.242 2.083.523
Peşin Ödenmiş Giderler
538.929 952.737
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
538.929 952.737
Diğer Dönen Varlıklar
866.596 420.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
866.596 420.981
ARA TOPLAM
23.036.304 43.397.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.036.304 43.397.513
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
733.267 0
Diğer Finansal Yatırımlar
733.267 0
Diğer Alacaklar
5.100 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.100 1.863
Maddi Duran Varlıklar
1.325.178 1.190.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.831.125 1.617.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
70.454 79.773
Ertelenmiş Vergi Varlığı
139.045 187.331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.104.169 3.077.226
TOPLAM VARLIKLAR
27.140.473 46.474.739
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
412.644 640.069
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
412.644 640.069
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
412.644 640.069
Ticari Borçlar
5 1.176.629 3.686.690
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.176.629 3.686.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
184.448 17.634.679
Diğer Borçlar
213.359 1.722.334
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 50.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
162.750 1.722.334
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
341.139 894.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
930.448 611.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
930.448 611.564
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.000 45.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.000 45.000
ARA TOPLAM
3.303.667 25.234.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.303.667 25.234.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.386.363 1.259.905
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.386.363 1.259.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.386.363 1.259.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
983.044 774.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
983.044 774.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.369.407 2.034.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.673.074 27.269.697
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.467.399 19.205.042
Ödenmiş Sermaye
7 14.184.000 14.184.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
6 -1.998.674 -1.998.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 -196.601 -243.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.601 -243.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.601 -243.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 280.676 59.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 6.982.798 2.429.098
Net Dönem Karı veya Zararı
2.215.200 4.774.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.467.399 19.205.042
TOPLAM KAYNAKLAR
27.140.473 46.474.739
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 36.776.488 12.757.853
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.776.488 12.757.853 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
36.776.488 12.757.853 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-35.085.914 -12.529.582
Pazarlama Giderleri
-671.943 -1.540.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.018.631 -1.312.220 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.018.631 -1.312.220 0 0
Finansman Gelirleri
1.803.569 3.132.506
Finansman Giderleri
-229.364 -228.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.592.836 1.591.913 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-377.636 -356.753 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-341.139 -475.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-36.497 118.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.215.200 1.235.160 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.215.200 1.235.160 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.215.200 1.235.160 0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
47.157 -247.737 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.946 -317.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.789 69.874 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-11.789 69.874
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -57.731 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -72.164 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -72.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 14.433 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 14.433
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.157 -305.468 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.262.357 929.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.262.357 929.692 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973403
BIST