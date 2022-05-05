***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler221.159 4.553.700 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-107.861 1.437.524 1.329.663 1.329.663Dönem Karı (Zararı)1.437.524 1.437.524 1.437.524Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-107.861 -107.861 -107.861Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -351.619 0 280.676 6.982.798 1.437.524 20.534.705 20.534.705Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -365.504 280.676 2.920.406 20.725.475 35.746.379 35.746.379Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.725.475 -20.725.475 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)341.504 4.263.933 4.605.437 4.605.437Dönem Karı (Zararı)4.263.933 4.263.933 4.263.933Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)341.504 341.504 341.504Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -24.000 0 280.676 23.645.881 4.263.933 40.351.816 40.351.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.871.664 -15.320.638Dönem Karı (Zararı)4.263.933 1.437.524Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.263.933 1.437.524Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.815.082 1.787.721Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.334.436 1.954.028Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.276 249.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler32.276 249.396Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-678.963 155.332Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-678.963 155.332Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -598.504Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -598.504Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.127.333 27.469İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.096.498 -19.153.864Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11.958.133 -2.189.539Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler41.404.224 6.162.650İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 1.723.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)41.404.224 4.439.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.575.278 -1.293.862İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-197.785 -427.198İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.377.493 -866.664Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)68.946 141.640Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.083.995 -2.773.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.083.995 -2.773.091Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-40.119.881 -16.992.154Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.748.647 -2.209.508İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-44.115 52.684İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.704.532 -2.262.192Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.982.517 -15.928.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -118.598Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.889.147 726.579YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-542.179 -362.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-542.179 -362.513Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-277.266 -308.798Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-264.913 -53.715FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI472.713 -1.101.200Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-206.250 -945.868Alınan Faiz678.963 -155.332YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.802.198 -16.784.351NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.802.198 -16.784.351DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.135.229 17.518.101DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.937.427 733.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.937.427 7.135.229Finansal Yatırımlar15.780.862 27.738.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar15.780.862 27.738.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar15.780.862 27.738.995Ticari Alacaklar5 11.501.719 52.905.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.501.719 52.905.942Diğer Alacaklar3.388.612 2.737.730İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 710.224 512.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.678.388 2.225.291Peşin Ödenmiş Giderler411.621 480.567İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler411.621 480.567Diğer Dönen Varlıklar483.130 420.630İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar483.130 420.630ARA TOPLAM46.503.371 91.419.093TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.503.371 91.419.093DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar733.267 733.267Diğer Finansal Yatırımlar733.267 733.267Diğer Alacaklar4.868 2.810İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.868 2.810Maddi Duran Varlıklar3.489.229 3.454.597Kullanım Hakkı Varlıkları2.440.432 1.722.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar325.141 101.534TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.992.937 6.015.191TOPLAM VARLIKLAR53.496.308 97.434.284KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar310.926 478.926İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar310.926 478.926Kiralama İşlemlerinden Borçlar310.926 478.926Ticari Borçlar5 3.511.182 6.595.177İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.511.182 6.595.177Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.414.182 42.534.063Diğer Borçlar412.409 3.830.939İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 224.510 292.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar187.899 3.538.314Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.889.147 4.955.544Kısa Vadeli Karşılıklar1.042.728 1.049.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.042.728 1.049.575Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM9.580.574 59.444.224TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.580.574 59.444.224UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.163.525 1.142.810İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.163.525 1.142.810Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.163.525 1.142.810Uzun Vadeli Karşılıklar962.675 899.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar962.675 899.552Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü437.718 201.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.563.918 2.243.681TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.144.492 61.687.905ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.351.816 35.746.379Ödenmiş Sermaye7 14.184.000 14.184.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-1.998.674 -1.998.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7 -24.000 -365.504Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.000 -365.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.000 -365.504Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 280.676 280.676Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 23.645.881 2.920.406Net Dönem Karı veya Zararı4.263.933 20.725.475TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.351.816 35.746.379TOPLAM KAYNAKLAR53.496.308 97.434.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 29.332.930 11.584.417FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.332.930 11.584.417BRÜT KAR (ZARAR)29.332.930 11.584.417Genel Yönetim Giderleri-25.649.470 -10.869.737Pazarlama Giderleri-25.740 -174.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.657.720 540.105FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.657.720 540.105Finansman Gelirleri2.839.096 1.459.285Finansman Giderleri-105.550 -299.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.391.266 1.700.386Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.127.333 -262.862Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.890.934 -235.393Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-236.399 -27.469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.263.933 1.437.524DÖNEM KARI (ZARARI)4.263.933 1.437.524Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.263.933 1.437.524Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar341.504 -107.861Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)455.339 -134.826Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-113.835 26.965Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-113.835 26.965Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)341.504 -107.861TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.605.437 1.329.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.605.437 1.329.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026548BIST