***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042Transferler221.159 4.553.700 -4.774.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.760 4.428.804 4.483.564 4.483.564Dönem Karı (Zararı)4.428.804 4.428.804 4.428.804Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)54.760 54.760 54.760Dönem Sonu Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -188.998 280.676 6.982.798 4.428.804 23.688.606 23.688.606Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -365.504 280.676 2.920.406 20.725.475 35.746.379 35.746.379Transferler880.250 19.845.225 -20.725.475Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)194.607 9.880.365 10.074.972 10.074.972Dönem Karı (Zararı)9.880.365 9.880.365 9.880.365Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)194.607 194.607 194.607Kar Payları-15.204.318Dönem Sonu Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -170.897 1.160.926 7.561.313 9.880.365 30.617.033 30.617.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.112.289 -15.654.207Dönem Karı (Zararı)9.880.365 4.428.804Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.880.365 4.428.804Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.562.061 1.039.646Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.890.970 1.365.524Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler65.973 361.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler65.973 361.307Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.075.076 25.132Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.075.076 25.132Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.566.319 -747.633Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.566.319 -747.633Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.113.875 35.316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.136.708 -21.730.638Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7.622.885 2.351.873Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.512.806 4.855.870İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 1.723.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)39.512.806 3.132.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.862.279 -6.826.842İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-742.930 -5.667.781İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.119.349 -1.159.061Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)242.129 410.011Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.694.908 -2.794.007İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.694.908 -2.794.007Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-35.879.416 -17.363.718Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.077.925 -2.363.825İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-252.536 135.019İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.825.389 -2.498.844Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.305.718 -16.262.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler2.806.571 -118.598Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 726.579YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.417.949 -362.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.417.949 -362.513Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-802.521 -308.798Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-615.428 -53.715FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.336.417 -732.926Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.207.175 -707.794Ödenen Temettüler-15.204.318 0Alınan Faiz1.075.076 -25.132YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.642.077 -16.749.646Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi936.198 282.915NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.705.879 -16.466.731DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.135.229 17.518.101DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.429.350 1.051.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.429.350 7.135.229Finansal Yatırımlar17.549.791 27.738.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar17.549.791 27.738.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar17.549.791 27.738.995Ticari Alacaklar5 13.393.136 52.905.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar13.393.136 52.905.942Diğer Alacaklar4.767.717 2.737.730İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.255.369 512.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.512.348 2.225.291Peşin Ödenmiş Giderler238.438 480.567İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler238.438 480.567Diğer Dönen Varlıklar673.393 420.630İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar673.393 420.630ARA TOPLAM41.051.825 91.419.093TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.051.825 91.419.093DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar733.267 733.267Diğer Finansal Yatırımlar733.267 733.267Diğer Alacaklar4.868 2.810İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.868 2.810Maddi Duran Varlıklar3.689.283 3.454.597Kullanım Hakkı Varlıkları2.047.579 1.722.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar589.603 101.534Ertelenmiş Vergi Varlığı173.929 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.238.529 6.015.191TOPLAM VARLIKLAR48.290.354 97.434.284KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar530.797 478.926İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar530.797 478.926Kiralama İşlemlerinden Borçlar530.797 478.926Ticari Borçlar5 3.900.269 6.595.177İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.900.269 6.595.177Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.654.647 42.534.063Diğer Borçlar294.410 3.830.939İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 146.117 292.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar148.293 3.538.314Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.806.571 4.955.544Kısa Vadeli Karşılıklar1.037.359 1.049.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.037.359 1.049.575Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM15.224.053 59.444.224TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.224.053 59.444.224UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.577.555 1.142.810İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.577.555 1.142.810Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.577.555 1.142.810Uzun Vadeli Karşılıklar871.713 899.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar871.713 899.552Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 201.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.449.268 2.243.681TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.673.321 61.687.905ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.617.033 35.746.379Ödenmiş Sermaye7 14.184.000 14.184.000Birleşme Denkleştirme Hesabı-1.998.674 -1.998.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7 -170.897 -365.504Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-170.897 -365.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-170.897 -365.504Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 1.160.926 280.676Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 7.561.313 2.920.406Net Dönem Karı veya Zararı9.880.365 20.725.475TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.617.033 35.746.379TOPLAM KAYNAKLAR48.290.354 97.434.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 64.670.649 23.935.007 35.337.719 12.350.590FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.670.649 23.935.007 35.337.719 12.350.590BRÜT KAR (ZARAR)64.670.649 23.935.007 35.337.719 12.350.590Genel Yönetim Giderleri-53.277.905 -20.765.150 -27.652.866 -9.895.413Pazarlama Giderleri-519.687 -439.080 -493.947 -264.505ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.873.057 2.730.777 7.190.906 2.190.672FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.873.057 2.730.777 7.190.906 2.190.672Finansman Gelirleri5.883.619 2.130.944 3.044.523 671.659Finansman Giderleri-2.762.436 -168.851 -90.567 130.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.994.240 4.692.870 10.144.862 2.992.484Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.113.875 -264.066 -2.628.122 -1.204Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.489.123 -228.750 -2.598.189 6.643Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri375.248 -35.316 -29.933 -7.847SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.880.365 4.428.804 7.516.740 2.991.280DÖNEM KARI (ZARARI)9.880.365 4.428.804 7.516.740 2.991.280Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.880.365 4.428.804 7.516.740 2.991.280Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar194.607 54.760 -146.897 162.621Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)259.476 68.450 -195.863 203.276Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-64.869 -13.690 48.966 -40.655Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-64.869 -13.690 48.966 -40.655Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)194.607 54.760 -146.897 162.621TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.074.972 4.483.564 7.369.843 3.153.901Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.074.972 4.483.564 7.369.843 3.153.901http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055648BIST