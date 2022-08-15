***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 19:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042
Transferler
221.159 4.553.700 -4.774.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.760 4.428.804 4.483.564 4.483.564
Dönem Karı (Zararı)
4.428.804 4.428.804 4.428.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.760 54.760 54.760
Dönem Sonu Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -188.998 280.676 6.982.798 4.428.804 23.688.606 23.688.606
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -365.504 280.676 2.920.406 20.725.475 35.746.379 35.746.379
Transferler
880.250 19.845.225 -20.725.475
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
194.607 9.880.365 10.074.972 10.074.972
Dönem Karı (Zararı)
9.880.365 9.880.365 9.880.365
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
194.607 194.607 194.607
Kar Payları
-15.204.318
Dönem Sonu Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -170.897 1.160.926 7.561.313 9.880.365 30.617.033 30.617.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.112.289 -15.654.207
Dönem Karı (Zararı)
9.880.365 4.428.804
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.880.365 4.428.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.562.061 1.039.646
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.890.970 1.365.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.973 361.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.973 361.307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.075.076 25.132
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.075.076 25.132
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.566.319 -747.633
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.566.319 -747.633
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.113.875 35.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.136.708 -21.730.638
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.622.885 2.351.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.512.806 4.855.870
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.723.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.512.806 3.132.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.862.279 -6.826.842
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-742.930 -5.667.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.119.349 -1.159.061
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
242.129 410.011
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.694.908 -2.794.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.694.908 -2.794.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.879.416 -17.363.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.077.925 -2.363.825
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-252.536 135.019
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.825.389 -2.498.844
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.305.718 -16.262.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
2.806.571 -118.598
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 726.579
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.417.949 -362.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.417.949 -362.513
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-802.521 -308.798
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-615.428 -53.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.336.417 -732.926
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.207.175 -707.794
Ödenen Temettüler
-15.204.318 0
Alınan Faiz
1.075.076 -25.132
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.642.077 -16.749.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
936.198 282.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.705.879 -16.466.731
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.135.229 17.518.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.429.350 1.051.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.429.350 7.135.229
Finansal Yatırımlar
17.549.791 27.738.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.549.791 27.738.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
17.549.791 27.738.995
Ticari Alacaklar
5 13.393.136 52.905.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.393.136 52.905.942
Diğer Alacaklar
4.767.717 2.737.730
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.255.369 512.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.512.348 2.225.291
Peşin Ödenmiş Giderler
238.438 480.567
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
238.438 480.567
Diğer Dönen Varlıklar
673.393 420.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
673.393 420.630
ARA TOPLAM
41.051.825 91.419.093
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.051.825 91.419.093
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
733.267 733.267
Diğer Finansal Yatırımlar
733.267 733.267
Diğer Alacaklar
4.868 2.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.868 2.810
Maddi Duran Varlıklar
3.689.283 3.454.597
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.047.579 1.722.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
589.603 101.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
173.929 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.238.529 6.015.191
TOPLAM VARLIKLAR
48.290.354 97.434.284
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
530.797 478.926
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
530.797 478.926
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
530.797 478.926
Ticari Borçlar
5 3.900.269 6.595.177
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.900.269 6.595.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.654.647 42.534.063
Diğer Borçlar
294.410 3.830.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 146.117 292.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
148.293 3.538.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.806.571 4.955.544
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.037.359 1.049.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.037.359 1.049.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
15.224.053 59.444.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.224.053 59.444.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.577.555 1.142.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.577.555 1.142.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.577.555 1.142.810
Uzun Vadeli Karşılıklar
871.713 899.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
871.713 899.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 201.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.449.268 2.243.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.673.321 61.687.905
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.617.033 35.746.379
Ödenmiş Sermaye
7 14.184.000 14.184.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-1.998.674 -1.998.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 -170.897 -365.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170.897 -365.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170.897 -365.504
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 1.160.926 280.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 7.561.313 2.920.406
Net Dönem Karı veya Zararı
9.880.365 20.725.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.617.033 35.746.379
TOPLAM KAYNAKLAR
48.290.354 97.434.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 64.670.649 23.935.007 35.337.719 12.350.590
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.670.649 23.935.007 35.337.719 12.350.590
BRÜT KAR (ZARAR)
64.670.649 23.935.007 35.337.719 12.350.590
Genel Yönetim Giderleri
-53.277.905 -20.765.150 -27.652.866 -9.895.413
Pazarlama Giderleri
-519.687 -439.080 -493.947 -264.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.873.057 2.730.777 7.190.906 2.190.672
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.873.057 2.730.777 7.190.906 2.190.672
Finansman Gelirleri
5.883.619 2.130.944 3.044.523 671.659
Finansman Giderleri
-2.762.436 -168.851 -90.567 130.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.994.240 4.692.870 10.144.862 2.992.484
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.113.875 -264.066 -2.628.122 -1.204
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.489.123 -228.750 -2.598.189 6.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
375.248 -35.316 -29.933 -7.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.880.365 4.428.804 7.516.740 2.991.280
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.880.365 4.428.804 7.516.740 2.991.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.880.365 4.428.804 7.516.740 2.991.280
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
194.607 54.760 -146.897 162.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
259.476 68.450 -195.863 203.276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-64.869 -13.690 48.966 -40.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-64.869 -13.690 48.966 -40.655
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.607 54.760 -146.897 162.621
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.074.972 4.483.564 7.369.843 3.153.901
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.074.972 4.483.564 7.369.843 3.153.901
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055648
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