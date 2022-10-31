***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042Transferler221.159 4.553.700 -4.774.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.157 2.215.200 2.262.357 2.262.357Dönem Karı (Zararı)2.215.200 2.215.200 2.215.200Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.157 47.157 47.157Dönem Sonu Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 196.601 280.676 6.982.798 2.215.200 21.467.399 21.467.399Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -365.504 280.676 2.920.406 20.725.475 35.746.379 35.746.379Transferler880.250 19.845.225 -20.725.475Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)157.794 16.575.955 16.733.749 16.733.749Dönem Karı (Zararı)16.575.955 16.575.955 16.575.955Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)157.794 157.794 157.794Kar Payları-15.204.318Dönem Sonu Bakiyeler7 14.184.000 -1.998.674 -207.710 1.160.926 7.561.313 16.575.955 37.275.810 37.275.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.910.901 -16.882.934Dönem Karı (Zararı)16.575.955 2.239.895Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.575.955 2.239.895Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.954.844 0Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.631.653 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.093.358 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.093.358 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.237.510 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.237.510 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.535.715 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.535.715 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.931.628 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.157.221 -19.122.829Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.693.491 -3.624.968Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.692.856 4.581.688İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -2.779.566İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32.692.856 7.361.254Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.641.660 958.379İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.699.141 1.613.427İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.942.519 -655.048Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-380.952 413.808Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-850.511 -2.510.061İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-850.511 -2.510.061Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-35.460.491 -17.450.231Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.209.954 -1.491.444İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-115.252 574.345İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-17.094.702 -2.065.789Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.373.578 -16.882.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.449 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.546.772 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.417.949 -363.420Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.417.949 -363.420Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-802.521 -348.044Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-615.428 -15.376FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.539.898 -100.967Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.573.090 -100.967Ödenen Temettüler-15.204.318 0Alınan Faiz1.237.510 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.046.946 -17.347.321Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi936.198 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.110.748 -17.347.321DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.135.229 17.518.101DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.024.481 170.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.024.481 7.135.229Finansal Yatırımlar21.509.789 27.738.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar21.509.789 27.738.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar21.509.789 27.738.995Ticari Alacaklar5 20.213.086 52.905.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar20.213.086 52.905.942Diğer Alacaklar6.105.685 2.737.730İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.211.580 512.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.894.105 2.225.291Peşin Ödenmiş Giderler861.519 480.567İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler861.519 480.567Diğer Dönen Varlıklar483.130 420.630İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar483.130 420.630ARA TOPLAM53.197.690 91.419.093TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR53.197.690 91.419.093DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar733.267 733.267Diğer Finansal Yatırımlar733.267 733.267Diğer Alacaklar4.868 2.810İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.868 2.810Maddi Duran Varlıklar3.640.275 3.454.597Kullanım Hakkı Varlıkları1.780.733 1.722.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar530.689 101.534Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.689.832 6.015.191TOPLAM VARLIKLAR59.887.522 97.434.284KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar359.885 478.926İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar359.885 478.926Kiralama İşlemlerinden Borçlar359.885 478.926Ticari Borçlar5 5.744.666 6.595.177İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.744.666 6.595.177Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.073.572 42.534.063Diğer Borçlar179.190 3.830.939İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 29.029 292.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar150.161 3.538.314Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.546.772 4.955.544Kısa Vadeli Karşılıklar2.011.971 1.049.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.011.971 1.049.575Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM18.916.056 59.444.224TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.916.056 59.444.224UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.426.920 1.142.810İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.426.920 1.142.810Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.426.920 1.142.810Uzun Vadeli Karşılıklar2.169.409 899.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.169.409 899.552Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü99.327 201.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.695.656 2.243.681TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.611.712 61.687.905ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.275.810 35.746.379Ödenmiş Sermaye7 14.184.000 14.184.000Birleşme Denkleştirme Hesabı7 -1.998.674 -1.998.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7 -207.710 -365.504Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-207.710 -365.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-207.710 -365.504Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 1.160.926 280.676Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 7.561.313 2.920.406Net Dönem Karı veya Zararı16.575.955 20.725.475TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.275.810 35.746.379TOPLAM KAYNAKLAR59.887.522 97.434.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 110.462.844 36.776.488FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)110.462.844 36.776.488BRÜT KAR (ZARAR)110.462.844 36.776.488Genel Yönetim Giderleri-88.721.552 -35.085.914Pazarlama Giderleri-718.127 -671.943ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.023.165 1.018.631 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.023.165 1.018.631 0Finansman Gelirleri7.290.130 1.803.569Finansman Giderleri-3.805.712 -229.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.507.583 2.592.836 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.931.628 -377.636Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.033.620 -341.139Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri101.992 -36.497SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.575.955 2.215.200 0DÖNEM KARI (ZARARI)16.575.955 2.215.200 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.575.955 2.215.200Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar157.794 47.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)210.392 58.946Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-52.598 -11.789Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-52.598 -11.789Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)157.794 47.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.733.749 2.262.357 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.733.749 2.262.357http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075295BIST