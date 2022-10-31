***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 16:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042
Transferler
221.159 4.553.700 -4.774.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.157 2.215.200 2.262.357 2.262.357
Dönem Karı (Zararı)
2.215.200 2.215.200 2.215.200
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.157 47.157 47.157
Dönem Sonu Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 196.601 280.676 6.982.798 2.215.200 21.467.399 21.467.399
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -365.504 280.676 2.920.406 20.725.475 35.746.379 35.746.379
Transferler
880.250 19.845.225 -20.725.475
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
157.794 16.575.955 16.733.749 16.733.749
Dönem Karı (Zararı)
16.575.955 16.575.955 16.575.955
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
157.794 157.794 157.794
Kar Payları
-15.204.318
Dönem Sonu Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -207.710 1.160.926 7.561.313 16.575.955 37.275.810 37.275.810
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.910.901 -16.882.934
Dönem Karı (Zararı)
16.575.955 2.239.895
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.575.955 2.239.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.954.844 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.631.653 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.093.358 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.093.358 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.237.510 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.237.510 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.535.715 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.535.715 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.931.628 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.157.221 -19.122.829
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.693.491 -3.624.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.692.856 4.581.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.779.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.692.856 7.361.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.641.660 958.379
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.699.141 1.613.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.942.519 -655.048
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-380.952 413.808
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-850.511 -2.510.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-850.511 -2.510.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.460.491 -17.450.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.209.954 -1.491.444
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-115.252 574.345
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.094.702 -2.065.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.373.578 -16.882.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.449 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.546.772 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.417.949 -363.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.417.949 -363.420
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-802.521 -348.044
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-615.428 -15.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.539.898 -100.967
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.573.090 -100.967
Ödenen Temettüler
-15.204.318 0
Alınan Faiz
1.237.510 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.046.946 -17.347.321
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
936.198 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.110.748 -17.347.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.135.229 17.518.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.024.481 170.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.024.481 7.135.229
Finansal Yatırımlar
21.509.789 27.738.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.509.789 27.738.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
21.509.789 27.738.995
Ticari Alacaklar
5 20.213.086 52.905.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.213.086 52.905.942
Diğer Alacaklar
6.105.685 2.737.730
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.211.580 512.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.894.105 2.225.291
Peşin Ödenmiş Giderler
861.519 480.567
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
861.519 480.567
Diğer Dönen Varlıklar
483.130 420.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
483.130 420.630
ARA TOPLAM
53.197.690 91.419.093
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.197.690 91.419.093
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
733.267 733.267
Diğer Finansal Yatırımlar
733.267 733.267
Diğer Alacaklar
4.868 2.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.868 2.810
Maddi Duran Varlıklar
3.640.275 3.454.597
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.780.733 1.722.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
530.689 101.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.689.832 6.015.191
TOPLAM VARLIKLAR
59.887.522 97.434.284
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
359.885 478.926
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
359.885 478.926
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
359.885 478.926
Ticari Borçlar
5 5.744.666 6.595.177
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.744.666 6.595.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.073.572 42.534.063
Diğer Borçlar
179.190 3.830.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 29.029 292.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
150.161 3.538.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.546.772 4.955.544
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.011.971 1.049.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.011.971 1.049.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
18.916.056 59.444.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.916.056 59.444.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.426.920 1.142.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.426.920 1.142.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.426.920 1.142.810
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.169.409 899.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.169.409 899.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
99.327 201.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.695.656 2.243.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.611.712 61.687.905
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.275.810 35.746.379
Ödenmiş Sermaye
7 14.184.000 14.184.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
7 -1.998.674 -1.998.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 -207.710 -365.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207.710 -365.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207.710 -365.504
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 1.160.926 280.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 7.561.313 2.920.406
Net Dönem Karı veya Zararı
16.575.955 20.725.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.275.810 35.746.379
TOPLAM KAYNAKLAR
59.887.522 97.434.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 110.462.844 36.776.488
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.462.844 36.776.488
BRÜT KAR (ZARAR)
110.462.844 36.776.488
Genel Yönetim Giderleri
-88.721.552 -35.085.914
Pazarlama Giderleri
-718.127 -671.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.023.165 1.018.631 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.023.165 1.018.631 0
Finansman Gelirleri
7.290.130 1.803.569
Finansman Giderleri
-3.805.712 -229.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.507.583 2.592.836 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.931.628 -377.636
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.033.620 -341.139
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
101.992 -36.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.575.955 2.215.200 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.575.955 2.215.200 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.575.955 2.215.200
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
157.794 47.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
210.392 58.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.598 -11.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-52.598 -11.789
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.794 47.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.733.749 2.262.357 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.733.749 2.262.357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075295
BIST