***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
15.12.2022 12:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PYG FON ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM (TASFİYE DENETİMİ)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087477
BIST
13:025.224
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 157,46
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
13:0218,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
13:0219,8236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0758
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
13:021.065,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,08
|Açılış
|: 1.065,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler13:00
|UZERB
|196,90
|1.073.302
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.692.077
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|145.910.300
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|438.749
|% 9,99
|
|ENKAI
|25,62
|2.520.087.940
|% 9,96
|
|MZHLD
|12,15
|195.850.198
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|466.718.569
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|250.815.513
|% -9,94
|
|PAGYO
|31,94
|8.714.540
|% -5,50
|
|SILVR
|20,08
|162.762.891
|% -3,92
|
|THYAO
|141,50
|3.439.271.033
|% 3,28
|
|ASELS
|58,90
|3.175.029.847
|% 4,43
|
|AKBNK
|18,32
|2.801.175.294
|% 5,96
|
|ISCTR
|12,03
|2.705.303.541
|% 7,70
|
|ENKAI
|25,62
|2.520.087.940
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,92
|864.557.334
|% 7,35
|
|EKGYO
|8,08
|2.311.653.539
|% 1,64
|
|ISCTR
|12,03
|2.705.303.541
|% 7,70
|
|VAKBN
|11,21
|1.917.696.689
|% 5,66
|
|YKBNK
|11,84
|1.867.839.460
|% 6,47
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6464
|18,6492
|% 0,15
|
|Euro
|19,8093
|19,8307
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,9410
|23,0560
|% -0,58
|
|Frank
|20,0031
|20,1236
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9465
|4,9713
|% 0,16
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-29,07
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,36
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.195
|7.245
|-83,00
|
|Yarım
|3.484
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,86
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,48
|