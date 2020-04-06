***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri81.372,98 % 0,0086Tescil ve İlan Giderleri1.620 % 0,0002Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.150 % 0,0003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri201.619,08 % 0,0213Fon Yönetim Ücreti3.778.047,91 % 0,399Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu58.049,95 % 0,0061Gecelik Ters Repo Komisyonu136.204,77 % 0,0144Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu765,6 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.514,22 % 0,001TOPLAM GİDERLER4.270.612,61 % 0,4511DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ946.795.232,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835448BIST