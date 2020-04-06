***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri56,99 % 0,0115Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.752,71 % 1,36Fon Yönetim Ücreti1.485,23 % 0,2991Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25,43 % 0,0051Gecelik Ters Repo Komisyonu242,34 % 0,0488Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu121,84 % 0,0245Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,054Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.485,8 % 0,2992TOPLAM GİDERLER10.438,44 % 2,1022DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ496.539,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835450BIST