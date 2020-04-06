***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.201,64 % 0,0094Tescil ve İlan Giderleri1.620 % 0,0126Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.250 % 0,0175Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.158,87 % 0,0869Fon Yönetim Ücreti80.024,84 % 0,6233Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu354,34 % 0,0028Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu220,07 % 0,0017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0021Türev Araçlar Komisyonu299,65 % 0,0023Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.609,32 % 0,0515TOPLAM GİDERLER104.006,83 % 0,81DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.839.729,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835451BIST