***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13,78 % 0,0014Tescil ve İlan Giderleri138 % 0,0145Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri485,8 % 0,0511Bağımsız Denetim Ücreti805 % 0,0846Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri959,79 % 0,1009Fon Yönetim Ücreti1.498,95 % 0,1575Hisse Senedi Komisyonu371,54 % 0,039Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu155,91 % 0,0164Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21,51 % 0,0023Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,0124Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler659 % 0,0693TOPLAM GİDERLER5.226,88 % 0,5493DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ951.507,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835452BIST