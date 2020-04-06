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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2020 20:00
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.246,42 % 0,0097
Tescil ve İlan Giderleri
1.620 % 0,0048
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.150 % 0,0094
Alınan Kredi Faizleri
509,05 % 0,0015
Saklama Ücretleri
15.089,07 % 0,045
Fon Yönetim Ücreti
131.729,49 % 0,3928
Hisse Senedi Komisyonu
11.626,11 % 0,0347
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.110,5 % 0,0033
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
304,83 % 0,0009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.695,57 % 0,0051
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu
6.390,47 % 0,0191
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.158,51 % 0,0064
TOPLAM GİDERLER
178.898,12 % 0,5334
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.539.745,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835453


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3240 8,3657 % 1,04  
Frank 6,9067 6,9483 % 0,66  
Riyal 1,7987 1,8077 % 0,76  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.657 38,16  
Altın Gr. 361 361 10,79  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,93 14,99 0,56  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 0,14  
B. Petrol 33,04 33,04 -1,07  
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