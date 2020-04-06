***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.246,42 % 0,0097Tescil ve İlan Giderleri1.620 % 0,0048Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.150 % 0,0094Alınan Kredi Faizleri509,05 % 0,0015Saklama Ücretleri15.089,07 % 0,045Fon Yönetim Ücreti131.729,49 % 0,3928Hisse Senedi Komisyonu11.626,11 % 0,0347Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.110,5 % 0,0033Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu304,83 % 0,0009Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.695,57 % 0,0051Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0008Türev Araçlar Komisyonu6.390,47 % 0,0191Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.158,51 % 0,0064TOPLAM GİDERLER178.898,12 % 0,5334DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.539.745,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835453BIST