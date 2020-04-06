***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri827,65 % 0,0076Tescil ve İlan Giderleri2.070 % 0,0191Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.050 % 0,0374Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.504,95 % 0,0508Fon Yönetim Ücreti32.413,14 % 0,2994Hisse Senedi Komisyonu7.534,6 % 0,0696Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.836,94 % 0,017Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu182,89 % 0,0017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0025Türev Araçlar Komisyonu8.066,86 % 0,0745Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.170,06 % 0,02TOPLAM GİDERLER64.925,19 % 0,5997DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.826.368,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835454BIST