***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri947,26 % 0,0093Tescil ve İlan Giderleri1.620 % 0,0159Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.150 % 0,0309Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.277,94 % 0,0811Fon Yönetim Ücreti38.155,13 % 0,374Hisse Senedi Komisyonu460,63 % 0,0045Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0026Türev Araçlar Komisyonu20.739,46 % 0,2033Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.921,08 % 0,0188TOPLAM GİDERLER75.539,6 % 0,7405DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.201.625,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835455BIST