***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri466,23 % 0,0044Tescil ve İlan Giderleri1.121 % 0,0107Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.030 % 0,0194Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.899,24 % 0,0372Fon Yönetim Ücreti31.420,44 % 0,2995Hisse Senedi Komisyonu41.093,78 % 0,3917Tahvil Bono Komisyonu30,14 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu608,08 % 0,0058Vadeli Ters Repo Komisyonu122,86 % 0,0012Borsa Para Piyasası Komisyonu600,82 % 0,0057Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0026Türev Araçlar Komisyonu8.860,7 % 0,0845Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.561,15 % 0,0149TOPLAM GİDERLER92.082,54 % 0,8778DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.490.449,0982 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835472BIST