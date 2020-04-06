***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri664,08 % 0,0043Tescil ve İlan Giderleri969 % 0,0063Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.785 % 0,0117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.263,85 % 0,0279Fon Yönetim Ücreti45.751,46 % 0,2995Hisse Senedi Komisyonu36.695,71 % 0,2402Tahvil Bono Komisyonu42,45 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu986,99 % 0,0065Vadeli Ters Repo Komisyonu212,67 % 0,0014Borsa Para Piyasası Komisyonu540,19 % 0,0035Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0018Türev Araçlar Komisyonu5.444,36 % 0,0356Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.282,15 % 0,0346TOPLAM GİDERLER102.906,01 % 0,6737DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.275.481,5826 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835473BIST