***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri122.338,09 % 0,0142Tescil ve İlan Giderleri3.222 % 0,0004Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.265 % 0,0007Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri367.296 % 0,0428Fon Yönetim Ücreti6.855.117,34 % 0,7981Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu95.406,1 % 0,0111Gecelik Ters Repo Komisyonu267.981,19 % 0,0312Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.617,61 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.794,53 % 0,0024TOPLAM GİDERLER7.741.794,66 % 0,9013DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ858.961.243,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856018BIST