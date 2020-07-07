***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri365,37 % 0,0309Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.583,98 % 0,1339Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.313,44 % 1,3786Fon Yönetim Ücreti7.095,83 % 0,5996Hisse Senedi Komisyonu1.082,43 % 0,0915Tahvil Bono Komisyonu31,41 % 0,0027Gecelik Ters Repo Komisyonu1.963,51 % 0,1659Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu293,01 % 0,0248Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,064Türev Araçlar Komisyonu104,44 % 0,0088Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.024,95 % 0,6782TOPLAM GİDERLER37.615,17 % 3,1787DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.183.351,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856040BIST