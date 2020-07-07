***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 16:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
365,37 % 0,0309
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.583,98 % 0,1339
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.313,44 % 1,3786
Fon Yönetim Ücreti
7.095,83 % 0,5996
Hisse Senedi Komisyonu
1.082,43 % 0,0915
Tahvil Bono Komisyonu
31,41 % 0,0027
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.963,51 % 0,1659
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
293,01 % 0,0248
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,064
Türev Araçlar Komisyonu
104,44 % 0,0088
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.024,95 % 0,6782
TOPLAM GİDERLER
37.615,17 % 3,1787
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.183.351,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856040
BIST
18:00119.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 909,95
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:006,8587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:007,7518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:00395,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,80
|Açılış
|: 395,54
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.043.312
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|8.911.487
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.713.359
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.414.853
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.745.083
|% -9,78
|
|EGCEY
|1,05
|694.660
|% -7,89
|
|KRDMA
|4,21
|19.245.211
|% -7,47
|
|EGCYO
|1,15
|788.232
|% -7,26
|
|EKGYO
|2,25
|4.315.226.011
|% 5,14
|
|SISE
|6,48
|2.207.721.135
|% 8,54
|
|PETKM
|4,43
|1.767.757.912
|% 4,48
|
|ODAS
|2,88
|1.594.518.605
|% 1,41
|
|GARAN
|8,33
|1.520.206.511
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,25
|4.315.226.011
|% 5,14
|
|ODAS
|2,88
|1.594.518.605
|% 1,41
|
|PETKM
|4,43
|1.767.757.912
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,88
|741.329.063
|% 2,17
|
|SISE
|6,48
|2.207.721.135
|% 8,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5975
|8,6407
|% 0,61
|
|Frank
|7,2543
|7,2980
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ORGE
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 063, 248 adet işlem
-
17:58PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
-
17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524