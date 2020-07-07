***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.879,67 % 0,0154Tescil ve İlan Giderleri3.222 % 0,0264Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.475 % 0,0366Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.655,38 % 0,2263Fon Yönetim Ücreti152.322,2 % 1,2465Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu354,34 % 0,0029Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu220,07 % 0,0018Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0,2 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0062Türev Araçlar Komisyonu299,65 % 0,0025Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.016,52 % 0,0902TOPLAM GİDERLER202.201,83 % 1,6547DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.219.805,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856053BIST