***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 16:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.879,67 % 0,0154
Tescil ve İlan Giderleri
3.222 % 0,0264
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.475 % 0,0366
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.655,38 % 0,2263
Fon Yönetim Ücreti
152.322,2 % 1,2465
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
354,34 % 0,0029
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
220,07 % 0,0018
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0,2 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0062
Türev Araçlar Komisyonu
299,65 % 0,0025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.016,52 % 0,0902
TOPLAM GİDERLER
202.201,83 % 1,6547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.219.805,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856053
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0109
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,77
|Açılış
|: 395,52
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.044.828
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|8.992.058
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.713.359
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.479.090
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.745.083
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.624.484
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.349.304.435
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.247.269.242
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.803.688.415
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.609.788.474
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.545.989.550
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.349.304.435
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.609.788.474
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.803.688.415
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|746.852.973
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.247.269.242
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5981
|8,6412
|% 0,62
|
|Frank
|7,2534
|7,2971
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|9,75
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.584
|13,20
|
|Tam
|2.638
|2.652
|13,50
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|6,70
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|0,04
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 063, 248 adet işlem
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17:58PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
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17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524