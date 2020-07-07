***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri955,85 % 0,0145Tescil ve İlan Giderleri2.240,42 % 0,0339Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri485,8 % 0,0074Bağımsız Denetim Ücreti3.920 % 0,0594Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.294,13 % 0,0953Fon Yönetim Ücreti51.566,62 % 0,7811Hisse Senedi Komisyonu12.967,1 % 0,1964Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.185,64 % 0,018Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.066,1 % 0,0161Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar385,7 % 0,0058Türev Araçlar Komisyonu1.822,94 % 0,0276Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.186,94 % 0,0634TOPLAM GİDERLER87.077,24 % 1,319DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.601.884,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856075BIST