***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.078,72 % 0,0102Tescil ve İlan Giderleri2.850 % 0,0269Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.215 % 0,0492Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.972,89 % 0,0753Fon Yönetim Ücreti63.376,63 % 0,5985Hisse Senedi Komisyonu58.929,92 % 0,5565Tahvil Bono Komisyonu30,14 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu1.539,43 % 0,0145Vadeli Ters Repo Komisyonu563,86 % 0,0053Borsa Para Piyasası Komisyonu1.119,8 % 0,0106Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0071Türev Araçlar Komisyonu16.816,08 % 0,1588Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.994,69 % 0,0472TOPLAM GİDERLER165.243,96 % 1,5605DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.589.227,1317 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856078BIST