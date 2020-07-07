***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.519,31 % 0,0099Tescil ve İlan Giderleri2.698 % 0,0176Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.970 % 0,0325Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.441,52 % 0,0552Fon Yönetim Ücreti91.598,16 % 0,5985Hisse Senedi Komisyonu59.519,08 % 0,3889Tahvil Bono Komisyonu42,45 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu1.637,52 % 0,0107Vadeli Ters Repo Komisyonu669,42 % 0,0044Borsa Para Piyasası Komisyonu1.051,49 % 0,0069Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0049Türev Araçlar Komisyonu9.119,35 % 0,0596Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.834,63 % 0,0773TOPLAM GİDERLER193.857,73 % 1,2666DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.305.591,0262 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856097BIST