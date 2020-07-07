***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.621,13 % 0,016Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti202,87 % 0,0002Alınan Kredi Faizleri1.636,25 % 0,0013Saklama Ücretleri68.069,32 % 0,053Fon Yönetim Ücreti961.178,99 % 0,748Hisse Senedi Komisyonu213.725,51 % 0,1663Tahvil Bono Komisyonu22.218,05 % 0,0173Gecelik Ters Repo Komisyonu52.704,78 % 0,041Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0006Türev Araçlar Komisyonu52.038,54 % 0,0405Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.596,03 % 0,0402TOPLAM GİDERLER1.444.748,27 % 1,1243DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ128.502.048,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856104BIST