***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.369,34 % 0,0146Tescil ve İlan Giderleri3.222 % 0,0087Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.265 % 0,017Alınan Kredi Faizleri755,59 % 0,0021Saklama Ücretleri38.691,23 % 0,105Fon Yönetim Ücreti289.394,51 % 0,7855Hisse Senedi Komisyonu38.317,25 % 0,104Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.183,64 % 0,0086Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu472,22 % 0,0013Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.441,86 % 0,0093Vergiler ve Diğer Harcamalar907,3 % 0,0025Türev Araçlar Komisyonu47.778,61 % 0,1297Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.866,67 % 0,0485TOPLAM GİDERLER455.665,22 % 1,2368DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.841.922,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856121BIST