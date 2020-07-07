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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2020 17:22
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.482,42 % 0,0118
Tescil ve İlan Giderleri
2.831 % 0,0226
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.215 % 0,0415
Alınan Kredi Faizleri
89.311,46 % 0,7115
Saklama Ücretleri
1.759,81 % 0,014
Fon Yönetim Ücreti
94.337,53 % 0,7516
Hisse Senedi Komisyonu
392.710,63 % 3,1287
Tahvil Bono Komisyonu
4.607,23 % 0,0367
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.068,51 % 0,0085
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
185,86 % 0,0015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,006
Türev Araçlar Komisyonu
99.176,21 % 0,7901
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.242,43 % 0,1294
TOPLAM GİDERLER
709.684,89 % 5,654
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.552.015,6267 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856122


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 758,00 54.881.864 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.713.776 % 10,00  
PKENT 208,10 6.369.600 % 9,99  
ALGYO 17,86 121.141.536 % 9,98  
VKFYO 5,29 8.140.748 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5993 8,6425 % 0,63  
Frank 7,2581 7,3018 % 0,08  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 8,34  
Altın Gr. 394 394 0,41  
Cumhuriyet 2.554 2.573 1,80  
Tam 2.629 2.640 1,80  
Yarım 1.277 1.291 0,90  
Çeyrek 639 647 0,50  
Gümüş.Ons 18,31 18,35 0,05  
Gümüş Gr. 4,01 4,02 -0,01  
B. Petrol 42,98 42,98 -0,12  
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