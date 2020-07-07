***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 17:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.482,42 % 0,0118
Tescil ve İlan Giderleri
2.831 % 0,0226
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.215 % 0,0415
Alınan Kredi Faizleri
89.311,46 % 0,7115
Saklama Ücretleri
1.759,81 % 0,014
Fon Yönetim Ücreti
94.337,53 % 0,7516
Hisse Senedi Komisyonu
392.710,63 % 3,1287
Tahvil Bono Komisyonu
4.607,23 % 0,0367
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.068,51 % 0,0085
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
185,86 % 0,0015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,006
Türev Araçlar Komisyonu
99.176,21 % 0,7901
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.242,43 % 0,1294
TOPLAM GİDERLER
709.684,89 % 5,654
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.552.015,6267 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856122
BIST
17:10119.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 1.065,32
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.578
En Düşük
117.075
17:106,8637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
17:107,7476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0188
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:10395,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,79
|Açılış
|: 395,54
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
395,63
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|54.881.864
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.369.600
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|121.141.536
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.140.748
|% 9,98
|
|BJKAS
|3,23
|236.168.837
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|84.769.399
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|15.990.410
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,28
|3.893.701.730
|% 6,54
|
|SISE
|6,45
|1.684.316.805
|% 8,04
|
|ODAS
|2,92
|1.544.195.731
|% 2,82
|
|TKFEN
|17,98
|1.371.448.705
|% 0,95
|
|GARAN
|8,36
|1.344.980.326
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,28
|3.893.701.730
|% 6,54
|
|ODAS
|2,92
|1.544.195.731
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,90
|690.573.385
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|529.866.080
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,24
|632.918.334
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5993
|8,6425
|% 0,63
|
|Frank
|7,2581
|7,3018
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|8,34
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.573
|1,80
|
|Tam
|2.629
|2.640
|1,80
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|0,90
|
|Çeyrek
|639
|647
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,12
|
Seans Raporu
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17:19MARTI
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17:17NATEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 701, 482 adet işlem
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17:16XU100
Endeks 119, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 28, 835.00 milyon TL de
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17:16ORGE
Yüzde 9.62 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 111, 451 adet işlem