***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.482,42 % 0,0118Tescil ve İlan Giderleri2.831 % 0,0226Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.215 % 0,0415Alınan Kredi Faizleri89.311,46 % 0,7115Saklama Ücretleri1.759,81 % 0,014Fon Yönetim Ücreti94.337,53 % 0,7516Hisse Senedi Komisyonu392.710,63 % 3,1287Tahvil Bono Komisyonu4.607,23 % 0,0367Gecelik Ters Repo Komisyonu1.068,51 % 0,0085Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu185,86 % 0,0015Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,006Türev Araçlar Komisyonu99.176,21 % 0,7901Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.242,43 % 0,1294TOPLAM GİDERLER709.684,89 % 5,654DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.552.015,6267 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856122BIST