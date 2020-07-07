***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri982,3 % 0,0126Tescil ve İlan Giderleri4.117 % 0,0526Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.055 % 0,103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.714,83 % 0,1753Fon Yönetim Ücreti46.839,64 % 0,5988Hisse Senedi Komisyonu8.050,95 % 0,1029Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.740,62 % 0,035Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu423,13 % 0,0054Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0097Türev Araçlar Komisyonu8.457,37 % 0,1081Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.515,56 % 0,0577TOPLAM GİDERLER98.653,2 % 1,2611DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.822.491,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856123BIST