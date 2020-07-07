***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 17:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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IBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
982,3 % 0,0126
Tescil ve İlan Giderleri
4.117 % 0,0526
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.055 % 0,103
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.714,83 % 0,1753
Fon Yönetim Ücreti
46.839,64 % 0,5988
Hisse Senedi Komisyonu
8.050,95 % 0,1029
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.740,62 % 0,035
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
423,13 % 0,0054
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0097
Türev Araçlar Komisyonu
8.457,37 % 0,1081
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.515,56 % 0,0577
TOPLAM GİDERLER
98.653,2 % 1,2611
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.822.491,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856123
BIST
17:21119.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.096,33
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:216,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:217,7458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:21396,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,31
|Açılış
|: 396,06
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|54.959.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|5,29
|8.140.764
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|121.806.035
|% 9,98
|
|BJKAS
|3,23
|236.219.913
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|85.064.981
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,26
|16.092.650
|% -6,37
|
|CRDFA
|4,21
|3.158.432
|% -5,82
|
|EKGYO
|2,28
|3.982.243.981
|% 6,54
|
|SISE
|6,47
|1.752.202.599
|% 8,38
|
|ODAS
|2,91
|1.548.926.965
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,04
|1.388.115.314
|% 1,29
|
|GARAN
|8,36
|1.350.542.296
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,28
|3.982.243.981
|% 6,54
|
|ODAS
|2,91
|1.548.926.965
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,91
|693.350.252
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,76
|532.613.940
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,25
|636.126.986
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6028
|8,6459
|% 0,67
|
|Frank
|7,2602
|7,3039
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|7,74
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.639
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|6,30
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,17
|