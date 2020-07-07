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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2020 17:25
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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IAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.285 % 0,0152
Tescil ve İlan Giderleri
3.759 % 0,0174
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.055 % 0,0373
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.792,99 % 0,0685
Fon Yönetim Ücreti
107.681,07 % 0,4987
Hisse Senedi Komisyonu
48.269,49 % 0,2235
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.716,99 % 0,0126
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
468,05 % 0,0022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0035
Türev Araçlar Komisyonu
525,58 % 0,0024
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.696,53 % 0,0403
TOPLAM GİDERLER
199.006,5 % 0,9216
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.593.367,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856124


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 758,00 54.959.938 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.713.776 % 10,00  
PKENT 208,10 6.383.751 % 9,99  
VKFYO 5,29 8.140.764 % 9,98  
ALGYO 17,86 121.806.035 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6040 8,6472 % 0,69  
Frank 7,2604 7,3041 % 0,11  
Riyal 1,8247 1,8339 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 9,04  
Altın Gr. 395 395 1,46  
Cumhuriyet 2.561 2.580 8,80  
Tam 2.636 2.647 9,00  
Yarım 1.280 1.295 4,50  
Çeyrek 640 648 2,20  
Gümüş.Ons 18,33 18,35 0,06  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,01  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,05  
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