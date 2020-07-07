***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 17:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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IAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.285 % 0,0152
Tescil ve İlan Giderleri
3.759 % 0,0174
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.055 % 0,0373
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.792,99 % 0,0685
Fon Yönetim Ücreti
107.681,07 % 0,4987
Hisse Senedi Komisyonu
48.269,49 % 0,2235
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.716,99 % 0,0126
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
468,05 % 0,0022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0035
Türev Araçlar Komisyonu
525,58 % 0,0024
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.696,53 % 0,0403
TOPLAM GİDERLER
199.006,5 % 0,9216
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.593.367,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856124
BIST
17:22119.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.108,35
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:226,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:227,7420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:22395,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,14
|Açılış
|: 396,06
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|54.959.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|5,29
|8.140.764
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|121.806.035
|% 9,98
|
|BJKAS
|3,23
|236.219.913
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|85.064.981
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,26
|16.092.650
|% -6,37
|
|CRDFA
|4,21
|3.158.432
|% -5,82
|
|EKGYO
|2,28
|3.982.243.981
|% 6,54
|
|SISE
|6,47
|1.752.202.599
|% 8,38
|
|ODAS
|2,91
|1.548.926.965
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,04
|1.388.115.314
|% 1,29
|
|GARAN
|8,36
|1.350.542.296
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,28
|3.982.243.981
|% 6,54
|
|ODAS
|2,91
|1.548.926.965
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,91
|693.350.252
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,76
|532.613.940
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,25
|636.126.986
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6040
|8,6472
|% 0,69
|
|Frank
|7,2604
|7,3041
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|9,04
|
|Altın Gr.
|395
|395
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.561
|2.580
|8,80
|
|Tam
|2.636
|2.647
|9,00
|
|Yarım
|1.280
|1.295
|4,50
|
|Çeyrek
|640
|648
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,35
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,05
|