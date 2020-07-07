***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.285 % 0,0152Tescil ve İlan Giderleri3.759 % 0,0174Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.055 % 0,0373Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.792,99 % 0,0685Fon Yönetim Ücreti107.681,07 % 0,4987Hisse Senedi Komisyonu48.269,49 % 0,2235Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.716,99 % 0,0126Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu468,05 % 0,0022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0035Türev Araçlar Komisyonu525,58 % 0,0024Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.696,53 % 0,0403TOPLAM GİDERLER199.006,5 % 0,9216DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.593.367,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856124BIST