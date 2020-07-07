***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.118,74 % 0,016Tescil ve İlan Giderleri1.629 % 0,0023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.525 % 0,0065Alınan Kredi Faizleri113.743,25 % 0,1634Saklama Ücretleri47.974,67 % 0,0689Fon Yönetim Ücreti520.689,43 % 0,748Hisse Senedi Komisyonu2.358.334,05 % 3,3878Tahvil Bono Komisyonu4.807,25 % 0,0069Gecelik Ters Repo Komisyonu23.013,51 % 0,0331Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu49,6 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0011Türev Araçlar Komisyonu565.853,62 % 0,8129Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.528 % 0,0309TOPLAM GİDERLER3.674.022,92 % 5,2779DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.611.702,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856125BIST