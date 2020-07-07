***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 17:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
11.118,74 % 0,016
Tescil ve İlan Giderleri
1.629 % 0,0023
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.525 % 0,0065
Alınan Kredi Faizleri
113.743,25 % 0,1634
Saklama Ücretleri
47.974,67 % 0,0689
Fon Yönetim Ücreti
520.689,43 % 0,748
Hisse Senedi Komisyonu
2.358.334,05 % 3,3878
Tahvil Bono Komisyonu
4.807,25 % 0,0069
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.013,51 % 0,0331
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
49,6 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0011
Türev Araçlar Komisyonu
565.853,62 % 0,8129
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.528 % 0,0309
TOPLAM GİDERLER
3.674.022,92 % 5,2779
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.611.702,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856125
BIST
17:21119.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.096,33
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:216,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:217,7458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:21395,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,14
|Açılış
|: 396,06
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|56.175.236
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|121.927.126
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.156.639
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.557.123
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.570.652
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,24
|16.306.427
|% -6,81
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,27
|4.020.863.124
|% 6,07
|
|SISE
|6,45
|1.805.507.191
|% 8,04
|
|ODAS
|2,90
|1.552.676.987
|% 2,11
|
|TKFEN
|18,01
|1.396.106.086
|% 1,12
|
|GARAN
|8,35
|1.359.061.375
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,27
|4.020.863.124
|% 6,07
|
|ODAS
|2,90
|1.552.676.987
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,90
|696.486.686
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|533.357.664
|% 1,15
|
|PETKM
|4,43
|1.284.202.838
|% 4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5998
|8,6429
|% 0,64
|
|Frank
|7,2549
|7,2986
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|8,34
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.573
|1,80
|
|Tam
|2.629
|2.640
|1,80
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|0,90
|
|Çeyrek
|639
|647
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,12
|