***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2020 07:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-07-2020
Açıklama
ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri (Yabancı menkul kıymet komisyonu tutarı güncellenmiştir.)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.879,67 % 0,0154
Tescil ve İlan Giderleri
3.222 % 0,0264
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.475 % 0,0366
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.655,38 % 0,2263
Fon Yönetim Ücreti
152.322,2 % 1,2465
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
354,34 % 0,0029
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
220,07 % 0,0018
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.868,02 % 0,0398
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0062
Türev Araçlar Komisyonu
299,65 % 0,0025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.148,7 % 0,0503
TOPLAM GİDERLER
202.201,83 % 1,6547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.219.805,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859610
BIST
10:16118.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -288,37
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.411
En Düşük
117.585
10:166,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8668
En Düşük
6,8552
10:167,7825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7935
En Düşük
7,7736
10:16397,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 397,52
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|19.426.252
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|5.260.388
|% 9,99
|
|DOBUR
|19,13
|951.136
|% 7,65
|
|VKFYO
|4,60
|1.109.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|4.446.596
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|MRGYO
|2,38
|676.929
|% -5,18
|
|EKGYO
|2,33
|461.494.257
|% 2,64
|
|EREGL
|8,99
|142.104.002
|% 1,01
|
|ODAS
|2,93
|103.254.425
|% -0,68
|
|GUSGR
|4,66
|100.679.277
|% 2,64
|
|KRDMD
|3,14
|88.683.052
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|461.494.257
|% 2,64
|
|ALBRK
|1,84
|73.362.199
|% 2,22
|
|YKBNK
|2,39
|88.248.392
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,83
|65.317.202
|% 1,10
|
|ODAS
|2,93
|103.254.425
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5772
|8,6202
|% -0,09
|
|Frank
|7,2663
|7,3101
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-2,31
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.608
|0,60
|
|Tam
|2.665
|2.676
|0,70
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|0,30
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-0,50
|