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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

14.07.2020 07:27
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-07-2020
Açıklama

ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri (Yabancı menkul kıymet komisyonu tutarı güncellenmiştir.)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.879,67 % 0,0154
Tescil ve İlan Giderleri
3.222 % 0,0264
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.475 % 0,0366
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.655,38 % 0,2263
Fon Yönetim Ücreti
152.322,2 % 1,2465
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
354,34 % 0,0029
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
220,07 % 0,0018
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.868,02 % 0,0398
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0062
Türev Araçlar Komisyonu
299,65 % 0,0025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.148,7 % 0,0503
TOPLAM GİDERLER
202.201,83 % 1,6547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.219.805,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859610


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 592,90 19.426.252 % 10,00  
MEGAP 5,94 222.786 % 10,00  
MEGAP 5,94 222.786 % 10,00  
BFREN 455,80 5.260.388 % 9,99  
DOBUR 19,13 951.136 % 7,65  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5772 8,6202 % -0,09  
Frank 7,2663 7,3101 % 0,17  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -2,31  
Altın Gr. 398 398 0,13  
Cumhuriyet 2.587 2.608 0,60  
Tam 2.665 2.676 0,70  
Yarım 1.294 1.309 0,30  
Çeyrek 647 655 0,20  
Gümüş.Ons 19,00 19,04 -0,05  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,00  
B. Petrol 42,22 42,22 -0,50  
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