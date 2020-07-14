***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07-07-2020AçıklamaARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri (Yabancı menkul kıymet komisyonu tutarı güncellenmiştir.)Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.879,67 % 0,0154Tescil ve İlan Giderleri3.222 % 0,0264Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.475 % 0,0366Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.655,38 % 0,2263Fon Yönetim Ücreti152.322,2 % 1,2465Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu354,34 % 0,0029Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu220,07 % 0,0018Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.868,02 % 0,0398Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0062Türev Araçlar Komisyonu299,65 % 0,0025Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.148,7 % 0,0503TOPLAM GİDERLER202.201,83 % 1,6547DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.219.805,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859610BIST