***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
143.413,7 % 0,0187
Tescil ve İlan Giderleri
4.644 % 0,0006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.160 % 0,0012
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
513.397,23 % 0,0668
Fon Yönetim Ücreti
9.234.706,69 % 1,2015
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
115.544,03 % 0,015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
353.563,74 % 0,046
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.648,61 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.215,29 % 0,0039
TOPLAM GİDERLER
10.408.318,19 % 1,3542
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
768.604.014,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879734
BIST
15:031.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:037,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:039,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0592
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:03481,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,34
|Açılış
|: 481,90
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:03
|UTPYA
|18,37
|8.912.142
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.857.216
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.460
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.995.612
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.105.667
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|616.224
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TUCLK
|8,26
|24.170.206
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|2.774.476
|% -9,77
|
|SISE
|6,73
|902.796.081
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|784.694.236
|% -2,26
|
|PETKM
|4,49
|777.983.305
|% 2,05
|
|TUPRS
|81,80
|614.716.891
|% 1,93
|
|TKNSA
|9,48
|563.879.794
|% -2,67
|
|IHLAS
|1,14
|227.950.366
|% 5,56
|
|PETKM
|4,49
|777.983.305
|% 2,05
|
|YYAPI
|1,26
|216.044.273
|% 0,80
|
|YGYO
|1,12
|181.733.064
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,70
|235.993.213
|% 1,19
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9191
|7,9234
|% 0,53
|
|Euro
|9,3267
|9,3356
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,1970
|10,2481
|% 0,41
|
|Frank
|8,5966
|8,6484
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1065
|2,1171
|% 0,52
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|4,09
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.173
|3.251
|31,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|15,15
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,58
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,81
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:17XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 11, 824.00 milyon TL de
-
15:17KNFRT
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 569 adet işlem
-
15:16TKNSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 055, 035 adet işlem
-
15:14PEKGY
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 799, 743 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TTKOM, MGROS