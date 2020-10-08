***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri143.413,7 % 0,0187Tescil ve İlan Giderleri4.644 % 0,0006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.160 % 0,0012Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri513.397,23 % 0,0668Fon Yönetim Ücreti9.234.706,69 % 1,2015Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu115.544,03 % 0,015Gecelik Ters Repo Komisyonu353.563,74 % 0,046Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.648,61 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.215,29 % 0,0039TOPLAM GİDERLER10.408.318,19 % 1,3542DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ768.604.014,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879734BIST