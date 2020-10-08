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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 12:19
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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IPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
950,08 % 0,0292
Tescil ve İlan Giderleri
520 % 0,016
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.025,14 % 0,1849
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.820,39 % 0,8536
Fon Yönetim Ücreti
29.351,84 % 0,9006
Hisse Senedi Komisyonu
22.892,61 % 0,7024
Tahvil Bono Komisyonu
31,41 % 0,001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.806,41 % 0,1168
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
825,24 % 0,0253
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0314
Türev Araçlar Komisyonu
17.962 % 0,5512
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.544,85 % 0,3542
TOPLAM GİDERLER
122.754,87 % 3,7666
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.258.999,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879735


BIST




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BIST En Aktif Hisseler15:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 18,37 8.902.626 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.857.216 % 10,00  
IDGYO 8,03 1.999.452 % 10,00  
VANGD 11,11 2.995.612 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
daha fazla
15:03 Alış Satış %  
Dolar 7,9191 7,9234 % 0,53  
Euro 9,3267 9,3356 % 0,64  
Sterlin 10,1945 10,2456 % 0,38  
Frank 8,5953 8,6471 % 0,39  
Riyal 2,1061 2,1167 % 0,50  
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15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 4,17  
Altın Gr. 481 481 2,89  
Cumhuriyet 3.186 3.235 33,00  
Tam 3.172 3.250 30,25  
Yarım 1.533 1.572 14,63  
Çeyrek 769 786 7,32  
Gümüş.Ons 23,90 23,94 0,11  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,06  
B. Petrol 42,83 42,83 0,84  
Seans Raporu 15:03
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