***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri950,08 % 0,0292Tescil ve İlan Giderleri520 % 0,016Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.025,14 % 0,1849Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.820,39 % 0,8536Fon Yönetim Ücreti29.351,84 % 0,9006Hisse Senedi Komisyonu22.892,61 % 0,7024Tahvil Bono Komisyonu31,41 % 0,001Gecelik Ters Repo Komisyonu3.806,41 % 0,1168Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu825,24 % 0,0253Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0314Türev Araçlar Komisyonu17.962 % 0,5512Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.544,85 % 0,3542TOPLAM GİDERLER122.754,87 % 3,7666DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.258.999,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879735BIST